عاجل- مصر تدين مواصلة الحوثى لهجماتها الإرهابية صوب السعودية والإمارات

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر، اليوم الإثنين، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة مليشيا الحوثى لهجماتها الإرهابية صوب أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتى كان آخرها باتجاه محافظتى ظهران الجنوب وأحد المسارحة، وكذا تلك التى قامت بها تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.





ووفقا لبيان صارد عن وزارة الخارجية اليوم شددت مصر على أن استمرار مليشيا الحوثى فى هذه الهجمات الجبانة تجاه الدولتين الشقيقتين، يعد تهديدا صريحا لأمنهما واستقرارهما، وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، فضلا عما تمثله تلك الهجمات من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولى. وأكدت مصر مجددا تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه الدولتان الشقيقتان من إجراءات للتصدى لتلك الهجمات الإرهابية الجبانة، وصون أمنهما واستقرارهما.

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