افتتاح وتشغيل أول عيادة لطب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصى بالأقصر

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، فاعليات المسح الصحى الخاص ببرنامج رحلة حامل من مستشفى إيزيس بالأقصر، للتوعية بحمل وولادة آمنة للسيدات بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض والمشاكل الصحية التى تتعرض لها السيدات الحوامل طوال فترة الحمل ما يسبب عيوب الأجنة ويؤثر سلبًا على صحة الأم.





وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه بالتزامن مع انطلاق المسح تم افتتاح وتشغيل أول عيادة لطب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصى بمحافظة الأقصر.

وقال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن وحدة طب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصى هى أول وحدة من نوعها بالمستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر، كما أن مستشفى إيزيس التخصصى هى أول مستشفى متخصص فى أمراض النساء والتوليد ورعاية الأطفال المبتسرين فى صعيد مصر.

وأضاف، تم تزويد الوحدة بأحدث التجهيزات الطبية، وتقدم العديد من الخدمات الطبية الجديدة للأم الحامل والجنين، ومنها الكشف المبكر عن تشوهات الأجنة، تشخيص الأمراض الوراثية فى الأجنة، التشوهات الخلقية أو الجسدية مثل الشفة الأرنبية، مشاكل صمامات القلب، مشاكل فى الجهاز العصبى، صغر حجم الجمجمة، تشوهات الهيكل العظمى أو التشوهات الناتجة عن الخلل الصبغى مثل متلازمة داون.

وتابع: أن منظومة التأمين الصحى الشامل توفر كافة الخدمات العلاجية بأعلى معايير قياسية مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف دعم وتعزيز الخدمات الصحية خاصة للسيدات الحوامل وهو ما دفعها إلى التوسع فى توفير مزيد من الخدمات الطبية بمنشآتها الصحية لضمان مناخ صحى جيد للأم والجنين، سواء من خلال برنامج رحلة حامل أو اهتمام الهيئة شموليًا بخدمات ودعم برامج صحة المرأة.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف، الرئيس التنفيذى لأحد الشركات بمجال صناعة الفيتامينات والمكملات الغذائية لصحة المرأة والأسرة، أن المسح سيكون بين السيدات الحوامل الذين يترددون على العيادات الخارجية بمستشفى إيزيس، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة فى باقى محافظات الصعيد التى تم تطبيق التأمين الصحى الشامل بها، وتابع: يتم عمل المسح من خلال قياس نسبة الهيموجلوبين فى الدم للكشف عن الأنيميا التى تؤثر على صحة الأم والجنين، كما يتم قياس الضغط الذى يتسبب فى حالات تسمم الحمل، وهو من أخطر الأمراض التى تهدد حياة الأم والجنين مضيفًا أنه يدعم وبقوة مشروع التأمين الصحى الشامل الذى يدعمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتابع: كل سيدة تخضع للمسح لها كارت متابعة يتم فيه تدوين كافة البيانات لتسهيل مهمتها عند التردد مضيفًا أن منظومة التأمين الصحى الشامل تقدم سبل العلاج والرعاية بأفضل البرتوكولات.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هبة يوسف، مدير تنمية الأعمال والسياحة العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المسح الصحى لبرنامج رحلة حامل يستهدف الكشف على أكتر من 1000 سيدة بمستشفى إيزيس، وتابعت: بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة يتم العلاج حال وجود مشاكل صحية كما يتم المتابعة الكاملة طوال فترة الحمل، مضيفة أن الفترة المقبلة سيتم التوسع فى المسوح الصحية الخاصة بالرعاية الصحية للمرأة.

وتابع: برنامج رحلة حامل الحلقات التوعوية تهدف إلى تعزيز الوعى لدى السيدات الحوامل لتوفير صحة أفضل للأم طوال فترة الحمل، بالإضافة إلى ضمان نمو سليم للجنين طوال شهور الحمل، وذلك وفق محتوى تفاعلى يرتكز على أحدث السبل لتقديم المعلومات الصحيحة، لافتًا إلى حرص الهيئة على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لنشر الحملات التوعوية لضمان الوصول إلى أكبر قدر من التوعية الصحية السليمة للمواطنين عامة، والمنتفعات بخدمات التأمين الصحى الشامل خاصة.