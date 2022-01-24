/674597/الإسكان-جار-تنفيذ-806-عمارات-بمبادرة-سكن-لكل-المصريين-بالعبور-الجديدة

كشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تنفيذ 806 عمارات بمبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين" بمدينة العبور الجديدة، إلى جانب 96 عمارة بإسكان بديل المناطق العشوائية، موضحا تقدم نسب التنفيذ، والمتابعة المستمرة من مسئولى الوزارة.

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من جانبه قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بمدينة العبور الجديدة، يرافقهم المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات، وذلك في إطار متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة.

مراجعة خُطة العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة

مسئولو الإسكان، بدأوا الزيارة بمراجعة خُطة العمل بالمشروعات المختلفة بالمدينة ومطابقتها مع الجداول الزمنية المقررة، بهدف دفع العمل بالمشروعات، وتذليل أى معوقات، واستُكملت الجولة تفقدية بعددٍ من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العبور الجديدة، ومنها: مشروع الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل " إسكان اجتماعي " بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والذي يتضمن تنفيذ ٨٠٦ عمارات بمساحة 90م2 للوحدة السكنية، حيث بلغ متوسط نسبة التنفيذ بهذا المشروع إلى 85%، كما تم المرور على مشروع إسكان بديل المناطق العشوائية " غير الآمنة " الجاري تنفيذه بالمدينة، والذي يضم ٩٦ عمارة بمتوسط نسبة تنفيذ 55%، بجانب المرور على بعض الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من تنفيذها.

ضرورة الالتزام بالمعايير والجودة

المهندس عبدالمطلب ممدوح، أكد على ضرورة الالتزام بالمعايير والجودة والعمل على تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين في المواعيد المحددة، وذلك حرصاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة علي إنجاز خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات القومية فى التوقيتات المحددة.

مشروع خزان تكديس المياه

مسئولو الإسكان، تفقدوا أيضا مشروع خزان تكديس المياه سعة 10000م3، والذي سيمكن المدينة من التوسع شرقاً ويمد أحياء المدينة المستقبلية والحالية بالمياه بضغط ثابت، مشيدين بسرعة تنفيذ المشروع ونسب الإنجاز. وطالب مسئولو الوزارة بضرورة الالتزام بالجودة والكفاءة في التنفيذ ومراعاة معايير الصحة والسلامة للعاملين بالمشروعات والالتزام أيضاً بالبرامج الزمنية للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة العبور الجديدة.