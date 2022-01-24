/674619/وزارة-الخارجية-تدين-الهجمات-الارهابية-للحوثيين-على-المملكة-العربية-السعودية-والإمارات

أعربت وزارة الخارجية بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة مليشيات الحوثي لهجماتها الإرهابية صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها باتجاه محافظتي ظهران الجنوب وأحد المسارحة، وكذا تلك التي قامت بها تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث أكدت في بيان لها اليوم إن جمهورية مصر العربية تعرب عن ادانتها الكاملة لتلك الاعمال الارهابية.

دوت الخليج

واكد البيان أن مصر تشدد على أن استمرار ميلشيا الحوثي في هذه الهجمات الجبانة تجاه الدولتين الشقيقتين، يُعدُّ تهديدًا صريحًا لأمنهما واستقرارهما، وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، فضلًا عما تمثله تلك الهجمات من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي.

مصر تتضامن مع كل من السعودية ودولة الإمارات

وأضاف أن مصر تضامنها الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه الدولتان الشقيقتان من إجراءات للتصدي لتلك الهجمات الإرهابية الجبانة، وصون أمنهما واستقرارهما.

اعتراض وتدمير الجوي صاروخين باليستيين

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الاثنين عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما "جماعة الحوثي" تجاه الدولة، وأكدت أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية، حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي، ووفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، أكدت الوزارة في بيان لها أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

وكان التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، أعلن أمس الأحد عن مقتل أكثر من 90 عنصرا حوثى وتدمير 8 آليات عسكرية خلال عمليات استهداف ضد المليشيا الحوثية فى مأرب والبيضاء، وذكر التحالف - في بيان مقتضب أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الأحد - أن هذه الحصيلة جاءت جراء تنفيذ 17 عملية استهداف ضد المليشيا خلال 24 ساعة.