/674603/تداول-27-سفينة-حاويات-وبضائع-العامة-بميناء-دمياط

أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 27 سفينة حاويات وبضائع عامة، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 4 آلاف و 615 شاحنة، بينما بلغت الحاويات الواردة 486 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 3 آلاف و290 حاوية مكافئة.

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وأشار المركز الإعلامي للهيئة، أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2484 طن قمح متجهان إلى صوامع شبرا وطنطا؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 142 ألفا و72 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 158 ألفا و197 طنا.

تداول 27 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط

وأكد أن الصادرات بلغت 7 آلاف و494 طنا؛ شملت 1400 طن فوسفات و780 طن نترات أمونيوم، و4 آلاف و349 طن ملح، و965 طن يوريا، كما بلغت الواردات 69 ألفًا و149 طنًا، تضمنت 39.2 ألف طن ذرة، و730 طن خشب زان، و12 ألفا و387 طن حديد، و1.6 ألف طن كالسيوم فلوريد، و5 آلاف و881 طن قمح، و7 آلاف و905 أطنان ابلاكاش، و5 آلاف و267 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1446 طنًا.

وأوضح أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 781 حاوية مكافئة؛ تحتوي على خضراوات، حاصلات زراعية، فواكه، يتم تصديرها إلى كل من: الإمارات، السعودية، الأردن، أمريكا، سلوفينيا، إيطاليا، الصين، إنجلترا، كرواتيا، الهند، هولندا، مالطا، هولندا، فرنسا، إندونيسيا، سريلانكا، بلجيكا، وسنغافورة.

تعيين 5117 شابا واستخراج 3521 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة بالجيزة

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 5117 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 13713 راغب عمل ، وتوفير 120 فرصة عمل .

وأكد سعفان، أن المديرية قامت باستخراج 1763 شهادة قياس مستوى المهارة و1728 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المتدرجين 202 متدرج في منشأتين من منشآت القطاع الخاص.

وتلقي وزير القوي العاملة، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية بإنجازاتها عن شهر ديسمبر الماضي، أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 64 منشأة، وعمل 14 حملة عادية ونوعية ، وإعادة التفتيش 120 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 46 محضراً ، وعمل 37 ندوة توعية للعاملين ، ومنح 5 تراخيص لمنشآت ، وبحث شكوتين .

أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 221 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 252 محضراً عمالياً ، وبحث 89 شكوى.

وأشار مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين ، قامت المديرية بعمل بوليصة تأمين على الحياة لـ 8415 عاملا من المسجلين بالمديرية ، وعمل خدمات صحية لـ 10 عمال من المسجلين .

بينما في مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 35 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 12 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.