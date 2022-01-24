/674612/تداول-1264-طن-بضائع-عامة-ومتنوعة-بموانئ-البحر-الأحمر

أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 1264 طن بضائع عامة ومتنوعة و253 شاحنة و9 ملاكي.

دوت الخليج

كما غادر ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 109 شاحنة و2 ملاكي والسفينة امل بحمولة 89 شاحنة و6 ملاكي، وغادرت أيضا ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج حيث تم تصدير 55 شاحنة بحمولة 1264 طن بضائع عامة و1 ملاكي.

تداول 1264 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

وكانت قد شهدت أمس مواني البحر الأحمر تداول 318 طن بضائع عامة ومتنوعة و204 شاحنة و23 ملاكي .

وشملت حركة الصادرات 178 شاحنة و 20 ملاكي.

وشملت حركة الواردات 318 طن بضائع عامة و26 شاحنة و3 ملاكي ويتواجد 11 سفن على أرصفة الموانئ.

حيث غادر ميناء سفاجا السفينة الحرية بحمولة 80 شاحنة و4 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 98 شاحنة و16 ملاكي

كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان حيث تم استقبال 26 شاحنة بحمولة 318 طن بضائع عامة و3 ملاكي، كما غادر ميناء السويس السفينة النوي اكسبريس متجهة إلى جدة.

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أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 221 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 252 محضراً عمالياً ، وبحث 89 شكوى.

وأشار مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين ، قامت المديرية بعمل بوليصة تأمين على الحياة لـ 8415 عاملا من المسجلين بالمديرية ، وعمل خدمات صحية لـ 10 عمال من المسجلين .

بينما في مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 35 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 12 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى ، فقد تلقت المديرية 746 شكوى عمالية ( فصل - مطالب ) ، تم تسوية 41 شكوى منها ودياً ، وإحالة 148 شكوى للمحكمة العمالية ، و 52 أحيلت لجهات أخرى ، و 11 شكوى أحيلت لمكتب التفتيش ، وحفظ 134 شكوى ، و 370 ما زالت تحت البحث والدراسة .