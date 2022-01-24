تننظيم الجمعات والتأمينات والمعاشات..المستشار حنفي جبالي يحيل 6 مشروعات قوانين مقدمة من النواب

/674600/تننظيم-الجمعات-والتأمينات-والمعاشاتالمستشار-حنفي-جبالي-يحيل-6-مشروعات-قوانين-مقدمة-من-النواب

مع انطلاق وقائع الجلسات العامة للنواب اليوم، أحال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، ستة مشروعات قوانين مقدمة من النواب. تضمنت:

1) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب أحمد مقلد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.

الإجراءات الجنائية

2) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب إيهاب رمزي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950. (يحالا إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)

3) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب عاطف المغاوري و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والخطة والموازنة)

4) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب هاني أباظة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات. (يحال إلى لجنة التعليم والبحث العلمي)

قانون العقوبات

5) مشروع قـانون مقدم من السيد النائب نبيل عسكر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشئون الدستورية والتشريعية)

6) مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة جيهان البيومي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصدار قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية. (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي)