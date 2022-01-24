/674602/مجلس-النواب-يرفض-طلبا-لرفع-الحصانة-عن-أحد-الأعضاءدون-أن-يسميه

رفض مجلس النواب،برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، طلب رفع حصانة عن أحد أعضاءه«دون أن يسميه»، حيث تكون دورة طلب رفع الحصانة المقدمة على أن من الأعضاء بالعرض على هيئة مكتب المجلس«المكونة من الرئيس والوكيلين»وإذا رأت بأنه مستوفى الشروط والضوابط يتم إحالته للجنة التشريعية والدستورية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على الجلسة العامة وإتخاذ قرار بشأنه، أما إذا رأت هيئة مكتب المجلس بأنه غير مستوفى الشروط يتم عرضه على الجلسة العامة مباشرة دون العرض على اللجنة التشريعية ويتم رفضه دون أن يسمى النائب المطلوب رفع الحصانة عنها .

دوت الخليج

وقال رئيس المجلس، ان المجلس تلقى رسالة بطلب رفع الحصانة عن أحم النواب، " دون ذكر إسمه"، وتم إحالة الطلب إلى مكتب المجلس، والذى ارتأى رفض الطلب، نظرا لعدم استفياء الشروط القانونية اللازم توافرها فى طلبات رفع الحصانة طبقا للائحة الداخلية للمجلس.

وافتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم الأثنين، لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بشأن مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار وانتهى المجلس أمس من الموافقة على مواد الإصدار، وكذلك الموافقة على أول 3 مواد من مشروع القانون، بينما لم ينته المجلس من الموافقة على المادة الرابعة من مشروع القانو، والتي تنص على اختصاصات مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار.

مجلس النواب يرفض طلبا لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء«دون أن يُسميه»

وتنص المادة الرابعة بعد إدخال عددا من التعديلات أثناء المناقشات على: مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ القرارات اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص ما يأتي:

1-وضع اللوائح المنظمة للشئون الفنية والمالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والقواعد والنظم الحكومية.

2-وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.

3-وضع مشروع الخطة السنوية للصندوق.

4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي.

5 - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالي.

6-قبول المنح والإعانات والتبرعات والهبات التي تتفق وأغراض الصندوق بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

7-الموافقة على القروض التي تعقد لصالح الصندوق وتتفق مع أغراضه بعد موافقة الوزارات والجهات المختصة.

8- النظر فيما يرى الوزير المختص بشئون السياحة والآثار عرضه على المجلس من موضوعات تدخل في اختصاص الصندوق.

ووافق المجلس على مقترح النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بالعودة إلى نص الحكومة فيما يتعلق بالبند 2 من اختصاصات صندوق دعم وتمويل السياحة والآثار، حيث كان ينص وفقا لما ورد في تقرير اللجنة: وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق على ألا تقل نسبة الصرف على التنمية والترويج والتنشيط السياحى عن50٪من الموازنة السنوية للصندوق.

مجلس النواب يرفض طلبا لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء«دون أن يُسميه»

وأكد أحمد بهاء شلبي، أن الرجوع إلى النص الوارد في مشروع القانون المقدم من الحكومة ،والنص على: وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق، حفاظاً على موارد الصندوق وتنظيم أوجة الإنفاق.

وقال شلبي: توجيه نسبة ٥٠٪ من موارد الصندوق إلى الدعاية والترويج فقط سيخل بباقي أوجة الصرف الأخرى وسيؤثر على العديد من الأنشطة والقطاعات الأخرى التي يمولها الصندوق.

وبرر النائب توضيحه، بأن النسبة ستتفاوت كل عام عن الآخر، قائلا: هناك أعوام سيكون الإقبال السياحي كثيف، ولسنا في حاجة إلى إنفاق نصف ميزانية الصندوق في الدعاية.