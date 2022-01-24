/674607/الكاتبة-نشوى-الحوفي-توجه-رسالة-لرئيس-الحكومة-فيلم-نيتفلكس-بيقول-حاجات-مهمة

فوجئ متابعي الكاتبة نشوى الحوفى بحديثها عن الفيلم المثير للجدل "أصحاب ولا أعز"، حيث وجهت سالة لرئيس الحكومة ووزير التعليم ووزير التعليم العالي وعدد من القيادات، تخبرهم خلالها أن الفيلم الذي عُرض عبر منصة نيتفليكس يحمل أشياء مهمة.

دوت الخليج

نشوى الحوفي تتحدث عن فيلم أصحاب ولا أعز

وكتبت نشوى الحوفي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رسالة لرئيس الحكومة، ووزير التعليم ووزير التعليم العالي ووزيرة الثقافة ونقيب الفنانين.. فيلم نيتفلكس بيقول حاجات مهمة أوي".

وتابع: "تطوير التعليم مش بيتم بمناهج جديدة وتكنولوجيا تدريس وامتحانات وبس، تطوير التعليم محتاج الطلبة يدرسوا فنون موسيقى وسينما ونقد ورسم، بالمعنى الحقيقي للكلمة، يعني مش بحصص تتاخد لحصص تانية أو حصص من غير ميزانية وأدوات وشخصيات بارزة تحاضر الطلاب في الفصول وتعرفهم جمال الفنون وازاي يرفضوا القبح أيا كان مصدره". وأضافت: "تطوير التعليم مش قاصر على التعليم ما قبل الجامعي ولازم ولادنا في الكليات يمارسوا الفنون ويعيشوا تفاصيلها عشان تتفتح عقولهم بمحاضرات في النقد والرسايل اللي ورا اي عمل فني اي كان مجاله وتأثيره ونسمع منهم ونكلمهم بلغتهم ممكن نتغاضى كمجتمع عن أفلام هابطة أوسيئة بس لما يكون المجتمع محمي ثقافيًا قادر على نفض القبح والاختيار، ومسنود على تنوع ثقافي في كل مراكز وقرى ونجوع مصر بقوافل فنية حقيقية فيها النجوم تلف المحافظات زي قطر الخير بتاع زمان كده اللي كان قمم الفن بيلفوا بيه مصر عشان يجمعوا تبرعات ويكونوا قدوة للناس".

نشوى الحوفي تتحدث عن بيان نقابة المهن التمثيلية

وتحدثت عن بيان نقابة المهن التمثيلية، وقالت: "الاستاذ أشرف ذكي بيحذر في بيانه من اي ارهاب يطال الفنانين لمجرد أن المجتمع رفض فيلم بيستبيح قيمه وتقاليده، وهو الرأي ارهاب؟ وهل لما بنحتفي بفيلم حلو راقي فيه رسالة، حتى لو بيناقش قضية أو ظاهرة سلبية لكن باحترام ده بيبقى ارهاب؟ الناس يا فنان رافضة التطرف في الدين واستغلال قيم المجتمع، وده مش ارهاب. ليه لما بنحتفي بعمل حلو بنبقى جمهور واعي ولما نرفض عمل رخيص بنبقى متخلفين؟".

واختتمت الكاتبة كلامها: "يا طيبين الفن رسالة والتعليم والثقافة سياسة وتربية مجتمعات، يا طيبين بناء الانسان وحماية وعيه و تهذيب أخلاقه لها أدوات مش مجرد كلمات، يا طيبين بنصقف لكل حاجة حلوة وبنفرح بيها لكن في زمن بيتفرض علينا فيه افكار وثقافات وفنون تهدم الدولة والدين ومن غير رقابة لانها بتجيلك من بره، اتكاتفوا عشان تعلموا الناس ثقافة الجمال والقدرة على رفض القبح ولما تعملوا ده ساعتها ممكن ما نهتمش باللي بتعمله نيتفيلكس".

بيان نقابة المهن التمثيلية على فيلم أصحاب ولا أعز

نص بيان المهن التمثيلية على: "تابعت نقابة المهن التمثيلية نقيبا واعضاء، بكل دقة ، كافة ردود الأفعال التي ظهرت في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وبعض الآراء من شخصيات سياسية ( منفردة او ممثلة لأحزابها ) والتي جميعها دارت حول العمل الفني فيلم'أصحاب ولا أعز، والذي شاركت في بطولته الفنانة المصرية مني ذكي عضو النقابة".

وتابع البيان: "نتيجة لهذه المتابعة تؤكد النقابة علي ثوابت أساسية أهمها : أولا - أن الحفاظ علي حرية الإبداع في دولة مدنية تؤمن بالحرية جزء أساسي من وجدان الفنانين المصريين تحميه النقابة وتدافع عنه ثانيا- أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام اي اعتداء لفظي او محاولة ترهيب معنويه لأي فنان مصري او النيل منه نتيجة عمل فني ساهم فيه مع مؤلفه ومخرجه ، وستقوم النقابة بدعم الفنانة مني ذكي حال محاولة البعض اتخاذ اي اجراء من أي نوع كان تجاه الفنانة عضو النقابة . ثالثا : النقابة وهي تحرص علي القيم الاصيلة للمجتمع المصري تؤكد على أن دور الفنون والقوى الناعمة أن تعالج القضايا الشائكة وأن تدق ناقوس الخطر علي ظواهر كثيرة قد تتسرب لمجتمعنا ويجب أن يتصدى لها فنانو مصر ومبدعوها بأعمالهم والتي تكشف كثيرا منها وتعطي رسالة لتنبيه الجميع ، وهذا هو دور الفن في عمومه ودور فنون التمثيل خصوصا".

واختتم بيان نقابة المهن التمثيلية: "هذا وتهيب النقابة بالجميع بعدم التعرض لأشخاص أعضائها من الفنانين لمجرد مشاركتهم في عمل قد يتفق البعض او يختلف عليه عاشت مصر المستنيرة".

فيلم أصحاب ولا أعز

ينتمي فيلم "أصحاب ولا أعز" لدراما المكان الواحد، وتدور أحداثه حول مجموعة أصحاب منذ ٢٠ سنة يجتمعوا ليلة خسوف القمر وظهور الجانب المظلم منه رفقة زوجاتهم ويخوضوا لعبة مفادها من يرن هاتفه أو يصل له رسالة تقرأ على الملأ ويتم وضعه على خاصية "مكبر الصوت".

ومن هنا تبدأ العلاقات الحقيقية في الظهور لينكشف الستر عن كل منهم، وعن علاقاتهم ببعض كأصدقاء وكأزواج وزوجات، فنجد الخيانة والشذوذ الجنسي، فضلًا عن الكذب والخداع.

أبطال فيلم «أصحاب ولا أعز»

فيلم "أصحاب ولا أعز" يقوم ببطولته كلا من منى زكي، الفنان الأردني إياد نصار، والفنانين جورج خبّاز، عادل كرم، فؤاد يمين، دياموند أبو عبود. وهو من إخراج وسام سميرة وهو أول تجربة إخراج سينمائية له.