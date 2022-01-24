/674611/أبرزها-الأزمة-الليبية-وسد-النهضة-5قضايا-هامة-تتصدر-مباحثات-الرئيس-الجزائري-بالقاهرة

تحظى زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون المرتقبة لمصر اليوم، باهتمام كبير، حيث أكدت صحيفة "المجاهد" الجزائرية، إنها ستكون فرصة للطرفين لمناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما سيناقش الرئيسان القمة العربية المقبلة.

دوت الخليج

الصحيفة -الناطقة بالفرنسية- أكدت إن الجزائر تعمل على التحضير قدر الإمكان لهذا الاجتماع العربى المهم، حيث كشف وزير الخارجية رمطان لعمامرة يوم السبت الماضى التزام الرئيس تبون بمواصلة التشاور والتنسيق مع أشقائه قادة الدول العربية ومسؤولى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فى إطار استمرار الاتصالات المباشرة والدورية مع العديد من نظرائه العرب.

النضال المشترك والتضامن العربى

وأكدت الصحيفة أن الرئيس تبون أعلن أيضا أنه ينوى اقتراح موعد يجمع بين الرمزية التاريخية والبعد العربى الذى يكرس قيم النضال المشترك والتضامن العربى، وأضافت أن الجزائر حددت لنفسها هدف العمل على إعادة بناء العمل العربى المشترك من خلال التوفيق بين الظروف المثلى لعقد القمة العربية المقبلة وإنجاحها.. إن هذه القمة العربية التى تستعد الجزائر لها يجب أن تكرس بالإضافة إلى ترسيخ القيم المشتركة، مركزية القضية الفلسطينية وتحديث مبادرة السلام العربية لعام 2002 التى تظل فرصة لجميع دول المنطقة للعيش معا فى سلام شامل يضمن قيام الدولة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس.

الوضع فى ليبيا و تطوراته

وقالت"المجاهد" أيضاإنه بالإضافة إلى هذا الاجتماع الحاسم القادم للعالم العربى، سيكون الوضع فى ليبيا و تطوراته من بين القضايا ذات الأولوية التى سيناقشها رئيسا البلدين خلال محادثاتهما، وجهود البلدين على تحقيق الأمن والاستقرار وحماية وحدة وسيادة ليبيا، وتوحيد مؤسساتها الوطنية، لا سيما المؤسسات العسكرية والأمنية، مشيرة الى أن الجزائر مثل مصر لأنهما تشتركان فى حدود مشتركة مع ليبيا المجاورة، تتأثران باستمرار الصراع المستمر منذ أكثر من عقد. وتستقبل مصر خلال الساعات المقبلة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في أول زيارة رسمية له تستمر لمدة يومين حيث من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئاسة الجزائرية من جانبها أكدت أن عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجزائرية، وزير الدفاع الوطني يشرع في زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية، تدوم يومين، ابتداء من اليوم الإثنين.

تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين

كما أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن العلاقات الجزائرية- المصرية ديناميكية وتتجلى بشكل كبير في تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، والتي كانت آخرها زيارة وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة الى مصر، الاسبوع الماضي، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، وقبلها الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة الى القاهرة، بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لحضور فعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع (EDEX-2021).

التحضير لإنجاح الدورة ال31 للقمة العربية المقبلة

وأوضحت الوكالة أن "التنسيق والتشاور" من أهم ما يطبع العلاقات بين البلدين، والتي تعد نموذجا للتعاون والتضامن بين البلدان العربية والافريقية، وهو ما تعكسه الاتصالات المستمرة بين قيادتي البلدين، لبحث آخر تطورات الوضع العربي والاقليمي، خاصة ما تعلق بالأزمة الليبية والقضية الفلسطينية، والتحضير لإنجاح الدورة ال31 للقمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر، والدفع بالعمل العربي المشترك.

سد النهضة

وحول الخلاف المصري-السوداني من جهة والإثيوبي من جهة أخرى، حول سد النهضة، فإن الجزائر قد شرعت في وساطة بين الأطراف الثلاثة لتقريب وجهات النظر بينها وإيجاد حل لهذا النزاع. يذكر أن أول زيارة قام بها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الى خارج البلاد بعد اعتلائه سدة الحكم في عام يوليو 2014، كانت الى الجزائر، ما يعكس عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.