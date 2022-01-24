"رفضت أتجوز مجدي أبو عميرة عشان كنت عايزة أشتغل".. تصريحات نارية من بثينة رشوان في "كلام الناس"

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حلت الفنانة بثينة رشوان ضيفة على برنامج كلام الناس ليلة أمس 23 يناير، والذي تقدمه المذيعة ياسمين عز، على قناة أم بي سي مصر، وآدلت الفنانة عدد من التصريحات المفاجئة للجمهور، وتحدثت عن أبتعادها عن الفن وإنشغالها بمجال العمل الخاص.

دوت الخليج

بثينة رشوان في برنامج كلام الناس

أستضاف برنامج كلام الناس الفنانة بثينة رشوان، في حلقة قدمتها الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، وتم إذاعتها مساء أمس، وبعد الترحيب بفتاة أحلام الشباب في التسعينات، سألتها ياسمين عن سبب أبتعادها عن الفن، وهل أعتزلت فعليًا أم لا، وأتت تصريحاتها كلآتي:

- آخر أعمال كانا مسلسل آدم وجميلة، ومسلسل 9 جامعة الدول.

- قدمت مسرح في آخر فترة.

- بعدت تدريجيًا عن المجال الفني منذ 9 سنوات، ولا أعرف السبب.

وعندما سألتها المذيعة ياسمين عز عن ما تقوم به بعد تفرغها من التمثيل، أجابت:

- أنشأت عمل خاص بي، وأقمت ثلاث محلات للأحذية والحقائب الحريمي.

- أنا لستُ من أُدير هذا البيزنيس حاليًا.

- أنا لا أستطيع البقاء دون عمل لفترة طويلة.

تصريحات بثينة رشوان عن مسلسل المال والبنون

- تم أستبعادي من المسلسل بعد أنتقائي من بين أكثر من 100 فتاة.

- كنتُ سوف أقدم دور "ثُريا" التي قدمتها فيما بعد الفنانة حنان ترك.

- مجدي أبو عميرة مخرج مسلسل المال والبنون طلب مني الزواج.

- رفضت الزواج من مجدي أبو عميرة فأستبعدني من المسلسل.

- كنت لا أفكر في الزواج وقتها، ولكن أريد التوسع في العمل الفني.

مواصفات الزوج المستقبلي لبثينة رشوان

- يحبني بإخلاص، يثق بي ويحتويني.

- مهم جدًا أن يخاف عليا ويقدرني.

- أنا سيدة لا أقصر في حق من معي.

معلومات عن بثينة رشوان

الفنانة بثينة رشوان، هي ابنة الفنان مصطفى رشوان، والذي شجعها في أول مشوارها الفني، ساعدها في التمثيل من وهي صغيرة، حيث ظهرت في فيلم "حكمة المحكة"، بطولة فريد شوقي وليلى طاهر، ثم عملت في مجال الإعلانات لعدة أعوام، حتى دخلت لعالم الدراما والسنيما بشكل إحترافي عام 1991، وأعاد إكتشافها المخرج رضوان الكاشف عام 1993، وقدمها في فيلم "ليه يا بنفسج"، باسم بوسي رشوان، وهو الاسم الذي شاركت به في عدد من الأعمال بعد ذلك.

من أهم أعمال بثينة رشوان

شاركت بثينة رشوان في عدد كبير من المسلسلات الدرامية، من أهمها: الدوائر المغلقة، عظمة يا ست، قصة المدينة، هوانم جردن ستي، شرف فتحي الباب، أولاد الحلا، 9 جامعة الدول، وجاء آخرها مسلسل آدم وجميلة.