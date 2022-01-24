/674617/بسبب-اكتئاب-نفسي-التصريح-بدفن-طالب-بعد-انتحاره-شنقا

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة مدير البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود بلاغًا بإقدام شاب في العقد الثاني من العمر، على التخلص من حياته حياته شنقًا داخل منزل أسرته بقرية المسيد الأبيض بدائرة مركز إهناسيا المدينة غرب المحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

وقد صرحت نيابة إهناسيا غرب بني سويف بدفن جثة طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، أقدم على التخلص من حياته شنقًا داخل منزل أسرته بقرية المسيد الأبيض التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، لمروره بحالة اكتئاب نفسي، ونُقلت جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي قبل إن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية

انتحار طالب لمروة باكتئاب نفسي

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة الرائد احمد بهجت، رئيس مباحث مركز إهناسيا إلى موقع البلاغ، حيث تبين وفاة عرفة حمدان سلام، 15 عامًا، طالب، بعدما أقدم على التخلص من حياته شنقًا داخل منزل أسرته، بقرية المسيد الأبيض، ودلت التحريات الأولية وأقوال أهلية الشاب إلى مروره بحالة اكتئاب نفسي، أدت لرغبته في التخلص من حياته.

بسبب اكتئاب نفسي.. التصريح بدفن طالب بعد انتحاره شنقا

وجرى استدعاء سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف ونقلت جثة المتوفي إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتم إيداعها مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وصرحت بدفن الجثة بناء على تقرير مفتش الصحة المختص