/674618/محمد-أبو-هميلة-مهنئا-الشرطة-بعيدهم-رجال-صدقوا-ما-عاهدوا-الله-عليه-ضحوا-بالغالي-والنفيس-لتحقيق-الأمن-للوطن

تقدم اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع قيادات وضباط وأفراد الشرطة المصرية بمناسبة الذكرى الـ 70 لعيد الشرطة، مؤكدا أن رجال الشرطة ضحوا بالغالي والنفيس من أجل توفير الأمن والأمان للوطن والمواطنين على مر التاريخ فعطاؤهم لا ينتهي ولن ينتهي لأنهم العيون الساهرة لهذا الوطن .

دوت الخليج

أضاف أبو هميلة، أن الشرطة المصرية حققوا العديد من الانتصارات على أعداء الوطن وعلى مر العصور لتحقيق الأمن والاستقرار، فهؤلاء الرجال البواسل الأبطال هم من واجهوا المخططات الخبيثة التي تحاك ضد الوطن، وضحوا بأنفسهم وفقدوا منهم المئات من الشهداء والآلاف من المصابين منذ أحداث يناير 2011 وحتى اليوم ولم ييأسوا بل استمروا حتى طهروا البلاد من الإرهاب الخبيث واقتلاعه من جذوره، ولازالت مستمرة تضحياتهم في مواجهة البلطجة وأعمال الشعب وتجار الممنوعات من المخدرات وغيرها لحماية المواطنين والوطن من الخراب والدمار .

محمد أبوهميلة: الشرطة المصرية حققوا العديد من الانتصارات على أعداء الوطن

أوضح أبوهميلة، أن الشعب المصري يثمن الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال الشرطة في تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للوطن والقضاء على الارهاب والجريمة بشتى أنواعها معرضين أنفسهم لكافة المخاطر، مؤكدا أننا لن ننسى تضحيات رجال الشرطة البواسل في عام 1952 حين رفضوا تسليم مبنى مديرية أمن الإسماعيلية للاحتلال البريطاني وقاوموا بأسلحة خفيفة أمام جحافل البريطانيين وقدموا أكثر من 50 شهيدا، وأيضا في الثمانينات والتسعينات قاوموا الإرهاب وقدموا الشهداء وقضوا على فكرة الإرهاب نهائيا، ثم قاوموا وطهروا مصر من الإرهابيين منذ يناير 2011 وحتى اليوم.

ونوه أبوهميلة، إلى المعارك التي خاضها رجال الشرطة في سيناء ضد جحافل الإرهاب الأسود والتي شهدت على تضحياتهم بأرواحهم في سبيل القضاء على هذا العدو الغاشم، موضحا أنه بفضل تضحياتهم أصبحت سيناء أمنة وامتدت إليها حاليا يد التعمير والتنمية، موجها التحية والتقدير لكل قيادات وضباط وضباط صف وجنود الشرطة البواسل فهم دائما ورجال قواتنا المسلحة العظيمة حصن أمان هذه الأمة تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحيا مصر ودائما عظيمة .