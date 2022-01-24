سقوط أمطار غزيرة على مطروح

جدة - نرمين السيد - وتعرضت مدينة مرسى مطروح والمدن الساحلية من المحافظة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، لموجه برد وهطول الأمطار الغزيرة المتقطعة نتيجة تكاثر السحب الكثيفة، وهبوب الرياح الشمالية الغربية المحملة ببخار الماء. واتخذت الأجهزة التنفيذية المعنية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إجراءاتها لسحب وإزالة تجمعات المياه التى خلفتها الأمطار فى المناطق المنخفضة والميادين العامة.

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