عاجل- الصحة تصدر بيانا بشأن علاج سرطان الكبد (مجانا)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية بالمجان لـ 90 ألف مواطن، ضمن برنامج "متابعة مرضى التليف الكبدى.. والكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية"، منذ انطلاق البرنامج فى سبتمبر 2019.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن البرنامج يقدم خدمات الكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية، والفحص والمتابعة مجانا لمرضى التليف الكبدى، من خلال 74 مركزًا لمتابعة أورام الكبد، موزعين داخل المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق صوتية، وتحاليل الأورام دوريًا كل 4 أشهر، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، فى إطار الحرص على تخفيف معاناة المرضى وذويهم.

وأضاف دوس، فى تصريحات صحفية، أن المرضى الذين يشتبه فى إصابتهم بالأورام يتم إحالتهم إلى مراكز علاج أورام الكبد لإجراء الفحوصات التأكيدية وبدء تلقى العلاج، كاشفًا عن تحديث بروتوكولات علاج أورام الكبد، بإدراج نوعين من أدوية "سرطان الكبد" التى تؤخذ عن طريق الفم (Sorafenib وRegorafenib)، وتدريب الفرق الطبية بوحدات الفيروسات الكبدية على بروتوكول العلاج المحدث لعلاج الفيروسات الكبدية.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبدالرازق نائب المدير التنفيذى للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أنه سيتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" خلال أول زيارة لهم بـ 22 وحدة لعلاج الفيروسات الكبدية متواجدة بالمعاهد القومية، ومستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية.

وأضاف عبدالرازق أنه يتم استقبال المرضى، وتقييم حالتهم الصحية، والاطلاع على التقارير الطبية الخاصة بهم، فى وحدات الفيروسات الكبدية، للبدء فى صرف العلاج دوريًا بالمجان، بما يساهم فى إنقاذ حياة المرضى، مشيرًا إلى أن تكلفة علاج المريض الواحد تتراوح ما بين 30 إلى 90 ألف جنيه شهريًا حسب نوع الدواء.