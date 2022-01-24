التعليم تحسم الجدل حول تغيير إجازة منتصف العام بسبب كورونا

وفى تصريحات تيلفزيونية، قال طارق شوقى، إنه لا تغيير فى موعد إجازة نصف العام الدراسى الحالى 2021 / 2022، ولم تصدر أى تعليمات حتى الآن من لجنة ادارة الأزمات برئاسة رئيس الوزراء تستدعى تغيير مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى بما فيها موعد إجازة نصف العام.
وبحسب الخريطة الزمنية المعتمدة لـ العام الدراسى الحالى 2021 / 2022، فمن المقرر أن يكون موعد إجازة نصف العام الدراسى الحالى هو 5 فبراير 2022.
وتبدأ إجازة نصف العام الدراسى الحالى من 5 فبراير 2022 وتستمر لمدة أسبوعين لتنتهى رسمياً يوم الخميس 17 فبراير 2022.
وحول فيروس كورونا وتأثيره على التعليم، قال شوقى، إن مصر من أفضل خمس دول تعاملت مع فيروس كورونا فى المدارس.
وشدد على أن الامتحانات تعقد وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا، داخل كل اللجان على مستوى الجمهورية.
ونوه إلى أن الترم الأول من العام الدراسى حققنا فيه نجاحنا كبيرا، ولدنيا حلول متنوعة للتناول مع كورونا.
وتطرق إلى الفجوة التعليمية التى سببتها كورونا فى العالم أجمع خلال العامين الماضيين استفدنا منها وقمنا بعمل منصات إلكترونية متعددة مع تطوير المناهج.
وأوضح أن كل المعلمين والإداريين تم تطعيمهم وعكفت الدولة على ذلك.
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