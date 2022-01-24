إزالة 22 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة فى الجيزة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وذلك فى إطار تنفيذ الموجة الـ 19 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة على مستوى الجمهورية.





وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بوجود التعديات مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ورصد أى مخالفات أو تعديات على الطرق وعلى أراضى الدولة.

وشنت محافظة الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية حملات إزاله حالات التعدى على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديرية الرى والأجهزة الأمنية وكذا حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية.

وأزالت محافظة الجيزة 22 حالة تعد على الأراضى أملاك الدولة من خلال اللجنة المشكلة من المحافظة وقطاع الرى وحى جنوب وقد تم تنفيذ الإزالة للتعديات على أملاك وزارة الموارد المائية والرى وتقع بنطاق حى جنوب بإجمالى مساحه حوالى 1800 م2 وشملت التعديات التى تم إزالتها كافيتريات وأكشاك ومغسلة سيارات مقاهى وجراج سيارات وأسوار ومبانى وعشش وأعمال ردم وزرايب مواشى ومواسير صرف.

كما أزالت محافظة الجيزة من خلال مركز العياط حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بمساحة 100م2 وذلك فى نطاق الوحدة المحلية بالناصرية وتمت الإزالة بالكامل واتخاذ كل الإجراءات القانونية.