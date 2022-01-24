محافظ الغربية: لا تهاون مع أى تعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الغربية، الدكتور طارق رحمى، أنه لا تهاون مع إزالة أى تعديات على أملاك الدولة أو محاولة البناء على الأراضى الزراعية، مشددا على الالتزام بالمخطط الزمنى الخاص بقرارات الإزالة المقرر تنفيذها خلال فترة الموجة 19 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، مع التركيز على حالات التعدى على نهر النيل وروافده كأولوية قصوى.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الغربية اليوم الإثنين لمناقشة سير أعمال الموجة الـ 19 والتى بدأت فى 19 يناير الجارى ومستمرة حتى نهاية شهر مارس المقبل، بحضور نائبه الدكتور أحمد عطا، والسكرتير العام الدكتور حسين الجندى، واللواء محمد بهاء مساعد مدير الأمن ومديرى المديريات والجهات المعنية بالحملات. ووجه المحافظ، بتواجد ممثلى جهات الولاية فى مواقع التنفيذ واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم عودة التعدى على تلك الأراضى مرة أخرى، كما وجه المحافظ بتخصيص منسق عام من المحافظة لمتابعة تنفيذ المستهدف اليومى. يذكر أن الموجة الـ 19 ستتم على ثلاث مراحل على النحو الآتى: (المرحلة الأولى من 19-30 يناير الجارى، والمرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير المقبل، والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس القادم) بالتنسيق ما بين جهات الولاية ومديرية الأمن.

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