مصر والجزائر.. رحلة تاريخية من التعاون والتبادل الاقتصادى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن التجارة بين مصر والجزائر والتعاون المشترك بين البلدين. وبفضل اشتراك مصر والجزائر فى منظور سياسى واحد، فقد تعاون البلدين فى حل الأزمة الليبية، فالمخاطر والتحديات والتهديدات التى تواجهها مصر والجزائر من الأحداث الجارية فى ليبيا تهدد الأمن القومى لكلا البلدين، وسبق أن أكد وزيرا خارجية البلدين سامح شكرى ورمطان لعمامرة، فى يناير 2017، بتطابق وجهات النظر حول الملف الليبى التى تؤكد ضرورة حل الأزمة الليبية عبر تنفيذ الاتفاق السياسى الموقع فى الصخيرات بالمغرب أغسطس 2015.

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