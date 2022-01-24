صحف الكويت تبرز تصريحات الرئيس السيسى خلال احتفالية عيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الإثنين تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفال عيد الشرطة كما تناولت مطالبة مجلس الجامعة العربية برئاسة دولة الكويت دول العالم تصنيف جماعة الحوثى بالإرهابية.





ففى صحيفة "النهار"، وتحت عنوان "السيسى: قدرنا أن نعيش فى وسط منطقة تتعارض فيها المصالح وتتشابك التوازنات"، قالت الصحيفة إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد أن قدر مصر أن تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال بؤرة الأحداث الدولية، تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات وتتغير فيها التحالفات، فما كان مستحيلا بالأمس أصبح ممكنا اليوم، ما كان من الثوابت فى الماضى أضحى فى الحاضر أمرا قابلا للتغيير، ولا سبيل أمامنا لمجابهة كل هذه الأمور إلا بوحدتنا وتماسكنا الوطنى فبهما دون غيرها، نحافظ على ثوابتنا الوطنية التى لا تتدخل فى شؤون الآخرين، ولا تقبل التفريط فى حقوق المصريين هذا هو عهدنا، وتلك هى عقيدتنا التى لن نحيد عنها مهما بلغت التحديات ومهما كانت الصعوبات.

وفى صحيفة "الأنباء"، وتحت عنوان "السيسى فى عيد الشرطة: غايتنا الحفاظ على بقاء الدولة وحفظ أمن وأمان المواطنين" سلطت الصحيفة الضوء على تصريحات الرئيس السيسى التى قال فيها إن الغاية الأسمى للدولة هى الحفاظ على بقائها وحفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطنين، وإن ذلك لن يتأتى إلا بوجود جهاز شرطة واع ومدرك لطبيعة وظيفته.

وفى صحيفة "الجريدة" وتحت عنوان "الجامعة العربية تدعو لتصنيف الحوثيين تنظيما إرهابيا" أشارت الصحيفة إلى أنه فى أعقاب مطالبات بإعادة تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثى على لائحة الإرهاب الأميركية؛ إثر هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على العاصمة الإماراتية أبوظبى، الأسبوع الماضى، تبنتها الجماعة، ولاقت إدانة واسعة عربيا وعالميا لاسيما من مجلس الأمن، طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، فى اجتماع غير عادى عقد فى مقر الجامعة بالقاهرة أمس، برئاسة الكويت، جميع دول العالم بتصنيف هذه الجماعة منظمة إرهابية.