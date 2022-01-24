جايكا: التعليم فى مصر يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - وأشاد اومورا يوشيفومى رئيس مكتب جايكا بمصر - فى بيان لمكتب "جايكا" اليوم الاثنين - بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية فى تطوير التعليم بمصر، معرباً عن سعادته بدعم جايكا لهذا القطاع الهام جداً، مؤكدا استمرار الهيئة فى دعم جهود الحكومة المصرية نحو أحداث تحول فى التعليم.

ولفتت "جايكا" إلى أنه إيمانا منها بأهمية تطوير التعليم كأولوية للنمو الاقتصادى والعدالة الاجتماعية، تم إطلاق مبادرة الشراكة المصرية اليابانية للتعليم أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليابان عام 2016 لدعم تطوير الموارد البشرية.

وأوضحت أنها تقدم الدعم المالى والفنى لجميع المراحل فى نظام التعليم المصرى، للإسهام فى رعاية وتنمية الموارد البشرية القادرة على تعزيز جهود تطوير القطاع العام وقطاع التنمية الصناعية فى مصر.

يذكر أن اليوم 24 يناير هو اليوم الدولى للتعليم وشعار هذا العام "تغيير المسار، إحداث تحوُّل فى التعليم”.