الجهاز المركزي للمحاسبات يهنىء لشعب المصرى بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة...

يتقدم السيد المستشار هشام بدوي - رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والسيد المستشار/ محمد الفيصل يوسف - نائب رئيس الجهاز، وقيادات الجهاز، وأعضائه والعاملين به، بأخلص التهاني للشعب المصري بمناسبة ذكرى 25 يناير، كما يهنئون الشرطة المصرية في عيدها السبعين، ويحيون رجالها البواسل على ما يقدمونه دوماً من بطولة وتضحيات دفاعاً عن العزة والكرامة الوطنية والحفاظ على أمن الوطن وسلامته، سائلين الله عز وجل أن يُديم على وطننا الغالي أمنه واستقراره ورخاءه، وكل عام ومصرنا الحبيبة بكل خير.

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