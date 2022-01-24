الصحة العالمية: أوروبا على طريق الخروج من وباء كورونا

كشف هانز كلوج المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، عن الاقتراب من الانتهاء من وباء كورونا.

وقال لوكالة "فرانس برس": اعتبرت منظمة الصحة العالمية، إن أوروبا قد تكون على طريق الخروج من وباء كورونا، بعد عامين من ظهور هذا المرض في القارة العجوز يحتمل أن يصيب المتحور اوميكرون 60% من السكان بحلول مارس.

وقال هانز كلوج المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية، إنه من المحتمل أن تكون المنطقة تقترب من نهاية الوباء"، لكنّه حذر من تغيّر الفيروس.

وأضاف: "حين تهدأ موجة أو ميكرون، ستكون هناك مناعة جماعية على مدى أسابيع وأشهر، إما بفضل اللقاح وإما لأن الناس ستكون لديهم مناعة بسبب الإصابة وكذلك تراجع بسبب الموسم، بالتالي تراهن منظمة الصحة العالمية على "فترة هدوء قبل عودة كورونا الممكنة قرابة نهاية السنة، لكن ليس بالضرورة عودة الوباء"، مؤكدا ان المرض لم يتوطن بعد.

وقالت الوكالة، في جنوب أفريقيا حيث ظهر أولا هذا المتحور، لوحظ اتجاه نحو انخفاض عدد الحالات الجديدة في الأسابيع الأربعة الماضية.

وأوضح "أن يكون المرض متوطنا يعني أنه يمكننا توقع ما سيحدث لكن هذا الفيروس أثار مفاجأة أكثر من مرة، علينا بالتالي أن نكون شديدي الحذر" ولا سيما أن اوميكرون كان الفيروس المهيمن حتى الآن في الدول التي تتمتع بتغطية لقاحية قوية، مضيفا، إنه إلى جانب استمرار المتحور دلتا، فإن متحورات أخرى يمكن أن تظهر.

وفي منطقة أوروبا بحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية، والتي تعد 53 دولة بينها دول تقع في آسيا الوسطى، شكل المتحور أوميكرون في 18 يناير 15% من الحالات الجديدة من كورونا، أي أعلى بكثير مما كانت عليه في الأسبوع السابق بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

وفي دول الاتحاد الأوروبي الـ27 وكذلك ايسلندا وليشتنشتاين والنرويج، ظهر هذا المتحور في نهاية نوفمبر وهو أشد عدوى من دلتا وبات الآن المتحور المسيطر بحسب منظمة الصحة الأوروبية.

وأضاف كلوج، مع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات، أصبح الأمر يتعلق الآن بـ "الإقلال من الاضطراب وحماية الأشخاص المعرضين للخطر" ولم يعد التركيز فقط على الحد من انتقال العدوى، في هذا الإطار، دعا كلوج الى مسؤولية الجميع، قائلاً: "كل فرد يجب أن يتولى بنفسه تقييم المخاطر" موضحا "اذا كنت تشعر بأنك لست بخير، ابق في المنزل وقم بإجراء اختبار ذاتي، إذا كانت النتيجة إيجابية، اعزل نفسك".