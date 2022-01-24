«حفاظا على العاملين»..البرلمان يوافق على مقترح التنسيقية بتطبيق مشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار بعد نشره بـ3شهور«فيديو وصور»

/674624/حفاظا-على-العاملينالبرلمان-يوافق-على-مقترح-التنسيقية-بتطبيق-مشروع-قانون-صندوق-دعم-السياحة-والآثار-بعد-نشره-بـ3شهورفيديو-وصور

أجرى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إعادة مداولة على المادة الخامسة(إصدار) بمشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار،وذلك بطلب من النائب محمد إسماعيل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بالعودة إلى نص الحكومة، الخاصة بتوقيت عمل القانون، حيث كان النص المقدم من الحكومة ينص على أن يبدأ العمل بالقانون بعد ثلاثة شهور من نشره إلا أن لجنة الثقافة والإعلام والآثار رأت أن يتم العمل بالقانون من تانى يوم لنشره.

دوت الخليج بإنطلاق أعمال الجلسة أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، بأن النائب محمد إسماعيل طلب إعادة المداولة على المادة الخامسة (إصدار) وجاء الطلب مستوى الشروط، فيما قام إسماعيل بعرض مبررات العودة لنص الحكومة بهذه المادة خاصة أن القانون بحاجة إلى إجراءات لاحقة بشأن التطبيق وبالتالى لابد من توقيت مناسب لإتخاذ هذه الإجراءات وخاصة على مستوى أعمال نقل العاملين، فيما أتفقت الحكومة ممثلة فى المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مؤكدا على أن تطبيق القانون بحاجة إلى وقت وخاصة على مستوى نقل الموظفين. «حفاظا على العاملين»..البرلمان يوافق على مقترح التنسيقية بتطبيق مشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار بعد نشره بـ3شهور وطرح المستشار الدكتور حنفى جبالى التعديل للتصويت، ليلقى تأييد الأغلبية والأعضاء حرصا على إعطاء الفرصة الكاملة للحكومة لتطبيق القانون وخاصة على مستوى إجراءات نقل الموظفين من الصناديق الأخرى وهو ما يحتاج إلى وقت حيث سيتم ضم كل من صندوق السياحة والنوب إلى صندوق موحد وهو صندوق دعم السياحة والآثار.

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