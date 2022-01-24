/674631/الإمارات-تكشف-تفاصيل-عملية-عسكرية-لتدمير-منصة-إطلاق-صواريخ-بالستية-للحوثيين

كشفت وزارة الدفاع الإماراتية في مقطع فيديو بثته اليوم الاثنين، عن نجاح طائرة F16، تابعة لقيادة العمليات المشتركة بالدفاع الإماراتية، في تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية في اليمن، والتي قام الحوثيون اليوم باستخدامها لإطلاق الصواريخ باتجاه العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

دوت الخليج

واكدت وزارة الدفاع الإماراتية عبر تويتر:" تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن (نجاح) طائرة F16 الساعة 0410 توقيت اليمن من تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية مديرية الحزم بالجوف فور اطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي واللذان تم اعتراضهما (بنجاح) من قبل دفاعاتنا الجوية مرفق فيديو استهداف منصة الصواريخ البالستية". وزارة الدفاع الإماراتية كانت أعلنت فجر اليوم الاثنين عن اعتراض الدفاعات الجوية للإمارات لصاروخين بالستيين أطلقهما الحوثيين في اتجاه العاصمة الإماراتية ابو ظبي ، وأضافت: "أعلنت وزارة الدفاع عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين بالستيين أطلقتهما #جماعة_الحوثي_الإرهابية تجاه الدولة اليوم الإثنين وتؤكد أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية حيث سقطت بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول إمارة أبوظبي.

الدفاعات الجوية الإماراتية

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا، فجر اليوم الاثنين، مقاطع فيديو لعملية تصدي الدفاعات الجوية الإماراتية لصواريخ بالستية أطلقها الحوثيون باتجاه الإمارات سقطت شظاياها بمناطق متفرقة حول أبوظبي دون حدوث خسائر بشرية، كما أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الإثنين، عن اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين بالستيين أطلقتهما جماعة الحوثي الإرهابية تجاه الدولة.

بقايا الصواريخ البالستية

وقالت في بيان لها أنه لم يسبب الهجوم أية خسائر بشرية؛ حيث سقطت بقايا الصواريخ البالستية التي تم اعتراضها وتدميرها في مناطق متفرقة حول أبوظبي، مشيرة الى أنها على استعداد وجاهزة للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

إعادة تصنيف جماعة أنصار الله اليمنية كمنظمة إرهابية

السفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة كان قد طالب، الإربعاء الماضي، الإدارة الأمريكية إعادة تصنيف جماعة "أنصار الله" اليمنية منظمة إرهابية، وذلك بعد يومين من قصف أهداف في العاصمة أبوظبي، وكتبت السفارة الإماراتية في واشنطن، عبر حسابها بتويتر "في تعليق السفير العتيبة تحدث عن الهجوم الإرهابي الحوثي على مواقع مدنية في الإمارات التي قتلت 3 مدنيين أبرياء. الإمارات كانت تعرضت لهجوم مفاجئ، الإثنين الماضي؛ حيث أعلنت شرطة أبوظبي وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حادث انفجار صهاريج بترول في منطقة المصفح، إثر هجوم يعتقد أنه وقع باستخدام طائرات مسيرة.