/674632/محافظ-بني-سويف-يرافق-وزيري-الاتصالات-والتعليم-والسفير-الكوري-لتفقد-الموقف-التنفيذي-للمصنع-الجديد-لإنتاج-التابلت-التعليمي

استقبل الدكتورمحمدهاني غنيم محافظ بنى سويف"بمصنع سامسونج"،كل من:الدكتورعمروطلعت وزيرالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،وسفير كوريا الجنوبية "هونج جين ووك"،وذلك ضمن برنامج زيارة وزيرالاتصاالات للمحافظة،والتي تتضمن افتتاح بعض مراكز الخدمات البريدية،وتفقد المنطقة التكنولوجية وبعض المواقع التابعة لقطاعات وأجهزة الوزارة، فضلاعن توقيع مذكرة تفاهم مع المحافظة في مجال إتاحة ثقافة التعلم الإلكترونى وبناء المجتمعات المعرفية ودعم وتنمية القدرات والمهارات الرقمية للشباب بالمحافظة ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حيث تفقد الوزيران ومحافظ بني سويف وسفير كوريا،الموقف التنفيذي لمصنع تصنيع التابلت التعليمي بمصنع الشركة بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية،والذي يوفر أجهزة الحاسب اللوحي من التابلت الخاص بتطوير منظومة التعليم الثانوي لصالح وزارة التربية والتعليم، تفعيلا للتعاقد المبرم بين الوزاة والشركة العالمية باستثمارات تصل ل ٣٠ مليون دولار، والذي يعتبر ثمرة لمجهودات مشتركة من وزارتي الاتصالات والانتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وشركة سامسونج العالمية التي أسفرت عن تعاقد لانشاء مصنع جديد للشركة فى بنى سويف باستثمارات الذي يُسهم فى توفير فرص عمل ‏لأكثر من خمسمائة شخص، ويتضمن التعاقد كذلك تدريب ألف فنى على أحدث التقنيات، ومن المخطط الانتهاء من إنشاء مصنع التابلت الجديد وبدء تصنيع التابلت فى مارس 2022

محافظ بني سويف يرافق وزيري الاتصالات والتعليم والسفير الكوري لتفقد الموقف التنفيذي للمصنع الجديد لإنتاج التابلت التعليمي

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق التصنيع المحلي وخفض الواردات لوسائل المنظومة التعليمية والحاسبات والتابلت واللاب توب والمعامل الذكية والأجهزة الإلكترونية الحديثة.

واستمع وزيرا الاتصالات والتعليم ومحافظ بني سويف لعرض موجز حول المصنع الجديد لانتاج التابلت ، حيث يتضمن الاتفاق أيضاً، تحديث موديل"التابلت" ليصبح ‏T505N‏ موديل ‏‏2020، بدلا من ‏T585‎‏ موديل 2016؛ وذلك سعياً لتحسين المواصفات الفنية طبقاً لأحدث تكنولوجيا ‏متوفرة حالياً، ومن المخطط بدء التوريد من مصنع "التابلت" ببني سويف اعتبارا من عام 2022، ويكون ‏الشعار المكتوب على "التابلت" عبارة (صنع في مصر)،فضلا عن أنه سيتم تحديث المواصفة والموديل كل عامين، لمواكبة التطور ‏الذي يشهده مجال صناعة أجهزة "التابلت"، والوصول إلى أحدث الإصدارات السنوية عن طريق التصنيع ‏بالأيدي المصرية،

كما تم تفقد آلية العمل بالمصنع بشكل عام ، والذي يعتبر أول مصنع أقامته الشركة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن 17 مصنعًا فقط للشركة حول العالم، وتم تصميمه وفقا للطراز الموحد الذي تتسم به جميع مصانع سامسونج ، حيث يتميز المصنع عن باقي مصانع الشركة في العالم، بتصنيع أجزاء ومكونات شاشات التليفزيون، بدلًا من استيرادها ثم تجميعها، مما أتاح للشركة فرصة تصدير الأجزاء إلى أوروبا، فضلًا عن تصدير شاشات التليفزيون ذاتها ، ويتم تصدير 85% من منتجات المصنع، والنسبة الأخرى يتم توزيعها وتسويقها محليا، ويعمل بالمصنع نحو ألفى موظف جميعهم مصريون، وعدد 11 موظفًا كوريًا فقط، حيث يمثل أكثر 80% من مكونات التصنيع من المكون المحلي، والذي يصدر منتجاته إلى حوالي 40 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جهته أشاد محافظ بني سويف بالشراكة بين وزارتي التعليم والاتصالات وشركة سامسونح العالمية والتي تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الجهود المبذولة لتوطين صناعة الإلكترونيات لجعل مصر مركزًا اقليميًا رائدًا في مجال تصميم وتصنيع الإلكترونيات تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" التي تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المُصنعة،والسعي نحو مضاعفة الصادرات المصرية من الإلكترونيات.

فيما أشار وزير الاتصالات إلى أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات التقنية العالمية لنقل التكنولوجيات الصناعية المتقدمة للصناعة الوطنية، موضحا أن مشروع إنتاج أجهزة التابلت واللاب توب محلياً يمثل ركيزة أساسية لبدء تصنيع الأجهزة الإلكترونية المتطورة بالسوق المصري للوفاء باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.