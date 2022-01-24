/674637/قرارات-حاسمة-لـلدكتور-خالد-عبد-الغفار-لتحسين-الخدمة-الطبية-فى-الوادى-الجديد

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى القائم بعمل وزير الصحة، تشكيل لجنة مكبرة لمعاينة مستشفى الفرافرة المركزى، لتوفير ما يلزم المستشفى من إمكانيات تسهم فى تحسين الخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين والمرضى المترددين على المستشفى، لتحقيق الرضا لدى المواطن بأنه داخل منشأة علاجية طبية حقيقية، خاصة وأن المستشفى يفتقر لكل ما يقدم خدمة طبية آدمية .. جاء ذلك استجابة لطلب النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، بناء على الشكاوى التى تقدم بها عدد من المواطنين، والجولة التى قام بها النائب للمستشفى.

دوت الخليج

مستشفي الفرافرةالمركزي

جاءت استجابة الوزير، خلال استقباله النائب تامر عبدالقادر، بمكتبه بوزارة الصحة، فى لقاء استمر نحو ساعة، لمناقشة متطلبات المنشآت الصحية بالوادى الجديد، لتتمكن من تقديم خدمة طبية تلائم طموحات المرضى، بالتوازى مع توجيهات القيادة السياسية، وطالب النائب خلال اللقاء بسرعة توفير جهاز للأشعة المقطعية بمستشفى الفرافرة، وتوفير كافة الإمكانيات التى تؤهل المستشفى لتقديم خدمة جيدة لحين إنشاء مستشفى جديد، موضحا أن اللجنة سوف تزور المستشفى خلال 15 يوما بحضور النائب.

كما طالب عبدالقادر، الوزير، بتشكيل لجنة عاجلة لتذليل العقبات المالية والفنية والإدارية، لسرعة الانتهاء من مشروع إنشاء مستشفى الداخلة العام، وتوفير كافة الأجهزة لها ليتم الافتتاح خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وطالب عبدالقادر، الوزير، أيضا بسرعة تنفيذ الموافقة الصادرة له من قبل لتركيب تانك للأكسجين فى مستشفيات «الداخلة العام والخارجة العام، وصدر الخارجة»، وذلك لتمكين هذه المنشآت الطبية من تقديم خدمة علاجية ملائمة فى ظل انتشار فيروس متحور أوميكرون، حفاظا على أبناء المحافظة، حيث تفتقر مستشفيات المحافظة الأكسجين بشكل دائم.

وتطرق اللقاء إلى مطالبة النائب، للوزير، بإنشاء مركز طبى لصحة الأسرة، بمدينة الداخلة، يتماشى مع منظومة التأمين الصحى الشامل المقرر ضم المحافظة لها خلال الفترة المقبلة، وأوضح النائب، أن المنشآت الطبية والصحية فى الوادى الجديد، لن تتناسب وتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، لافتا إلى ضرورة إنشاء مركز طبى لصحة الأسرة فى كل مركز من مراكز محافظة الوادى الجديد.