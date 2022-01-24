/674639/السياحة-تلزم-المنشآت-الفندقية-بشرم-الشيخ-الحصول-على-شهادة-الممارسات-الخضراء

قرر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، التزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ -كمرحلة أولى- الحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، على أن تلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

دوت الخليج

القرار في إطار الاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ خلال العام الحالي، كما يأتي في ضوء جهود السياحة والآثار لتحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة بما يأتي يتماشى مع أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر ٢٠٣٠ للحفاظ على التوازن البيئى واستدامة النشاط السياحى والأثرى وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة.

زيادة عدد شركات السياحة

وكانت غرفة شركات السياحة، قد أعلنت عن موافقة وزارة السياحة والآثار علي زيادة عدد شركات السياحة التي يحق للوكيل السعودي التعاقد معها من 5 إلى 7 شركات وذلك لسد العجز في أزمة نقص الوكلاء السعوديين تمهيدا لبدء موسم العمرة، وأشارت في خطابها المرسل لشركات السياحة، أن غرفة شركات السياحة قامت خلال الفترة الماضية بجهود مكثفة لحل أزمة نقص الوكلاء السعوديين لحماية ورعاية مصالح الشركات وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات للعمل بموسم العمرة.

اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية

وأكدت غرفة شركات السياحة أنه تم التنسيق مع اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، حيث وافقت وزارة الحج والعمرة السعودية علي زيادة عدد الوكلاء السعوديين والمحدد مسبقا بـ 5 شركات ليصبح 7 وكلاء . كان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قد اعتمد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1443 هجرية، بعد موافقة مجلس الوزراء على الاشتراطات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لأشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري، وتضمنت هذه الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وكذلك قبل العودة الى مصر وعند وبعد الوصول الى المنافذ المصرية، هذا بالإضافة إلى عدد من القواعد والإجراءات الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.