تعرف على جدول زيادة مرتبات الموظفين 2022

جدول زيادة مرتبات الموظفين 2022، منذ إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور، ويبحث الكثير من المواطنين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة على مقدار ما وصل إليه رواتبهم.

دوت الخليج، يرصد فى السطور التالية التفاصيل المتعلقة بالزيادات التى ستطرأ على مرتبات شهر يناير الجاري، وإليكم التفاصيل:-

جدول زيادة مرتبات الموظفين 2022

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرار الاسبوع الماضي يقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور بحيث تصل لـ 2700 جنيه وهو ما مثل انتعاشة نسبية لدى قطاع واسع من العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، حيث يساهم فى دفع الأجر الوظيفي بشكل عام ويأتي تماشيًا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها الأسر المصرية نتيجة الاصلاح الاقتصادي.

ووفقًا لما أشارت إليه وزارة المالية فى وقت لاحق، فإنه ومن المقرر أن تتم تلك الزيادات بداية من شهر يوليو، الأمر الذى يدعم الاقتصاد المنزلي للعديد من العاملين فى الجهاز الإداري للدولة أو القطاع الخاص.

مرتبات الموظفين 2022

ومن المقرر أن تقوم وزارة المالية بصرف رواتب شهر يناير بدءً من اليوم وتستكمل الصرف خلال أيام الاسبوع الجاري ولن تكون هناك أى زيادات فى المرتبات خلال تلك الفترة.

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ووفقًا للزيادات الجديدة فى الحد الأدنى للأجور المقرر تطبيقه فإن مرتبات العاملين فى الجهاز الإداري للدولة وكل العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لن يطرأ عليه الزيادات الجديدة بالنسبة لمرتبات شهر يناير وإنما سيبدأ التطبيق مع شهر يوليو.