النائب مجدى الوليلى يتحدث لـ دوت الخليج عن استضافة وزيرة التعاون الدولى بإفريقية النواب.. فيديو

/674642/النائب-مجدى-الوليلى-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-عن-استضافة-وزيرة-التعاون-الدولى-بإفريقية-النواب-فيديو

قال النائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستضيف وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، غدا الثلاثاء، لمناقشة دور مصر الريادي في القارة الإفريقية وكيفية الاستفادة من وزارة التعاون الدولي كدور مجتمعي دولي.

دوت الخليج

وأضاف الوليلي، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أنه سيتقدم بسؤال للوزيرة حول كيفية الاستفادة من هذه الوزارة النشطة في سد الفجوة التي تحدث في هروب الكثير من الشباب إلي أوروبا والذين يلقون حدفهم في مثل هذه المغامرات التي تعرض حياتهم لخطر، فضلا عن كيفية تحول هذا إلي بنية قوية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي وإفريقيا لإنشاء مراكز تدريب وتفعيل للشباب بدلا من الهروب إلي أوروبا، مضيفا: نأتي بالمجتمع الأوربي إلي إفريقيا.

وأكد عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن ذلك يعد مثمر للمستثمر الأجنبي عندما يأتي للاستثمار فأنه يتعامل مع عامل مدرب ذو إنتاجية قابل للتصدير لإفريقيا ولأوربا، مضيفا: إذا نجحنا في إنشاء مراكز تدريب فنية قوية بدعم من الجهات الأوروبية ونستقطب في هذه المراكز الكثير من الوافدين الأفارقة إلي مصر لتدريبهم وتأهيلم حتي يكونوا قوة فعالة منتجة.

النواب يوافق على مشروع قانون صندوق دعم السياحة والآثار فى المجموع

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

وقرر رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.

جدير بالذكر أن الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، كشفت أمام الجلسة العامة، أمس الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتبى لجنة السياحة والطيران، والخطة والموازنة.

وقالت: الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة لقطاع السياحة في كل الأزمات السابقة التي تعرض لها، وما زالت مستمرة في دعم هذا القطاع لمواجهة الأزمة الحالية بسبب جائحة كورونا التي نتج عنها وقف رحلات الطيران وتوقف النشاط السياحى حيث قدمت له الدولة دعمًا ماليًّا يقدر بنحو 3 مليارات جنيه لتلافى الآثار السلبية التي نتجت عن توقف النشاط السياحى.

وأكدت النائبة أنه انطلاقا من رؤية الدولة بأن قطاعي السياحة والآثار لا ينفصلان تجمعهما عباءة واحدة يكمل بعضهما بعضًا بما يحقق مصلحة مشتركة من خلال دعم القطاع السياحى بقوة وقت الأزمات، والقيام بحملات ترويجية بهدف زيادة التدفق السياحى الوافد إلى مصر ينتج عنه زيادة في موارد الدولة المصرية، بالإضافة إلى تطوير المناطق والمواقع والمتاحف الأثرية، على قرار القيادة السياسية بدمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة وإسنادها لقيادة واعية متميزة ثبت نجاحها وتميزها بالفعل - رغم الظروف الحالية - في إدارة ملفي السياحة والآثار المصرية والحفاظ عليها تمثلت في تتابع الإعلان عن اكتشافات أثرية جديدة وافتتاح العديد من المتاحف الأثرية ومنهامتحف شرم الشيخ.

وأشارت النائبة، إلى المكاسب الناتجة عن دمج وزارتي السياحة والآثار، منها الاحتفالية المهيبة التي اتسمت بالتنسيق والدقة والرقى والإبهار التي أُقيمت أثناء نقل المموميات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى بالحضارة المصرية، وكذا الاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح طريق الكباش بالأقصر واستخدام حملات دعائية وترويجية مدروسة تم بثها من خلال وسائل إعلام ووكالات أنباء عالمية بشكل أظهر عظمة الحضارة المصرية في أبهى صورها برعاية من القيادة السياسية، مما كان له أثر بالغ في لفت أنظار العالم إلى مصر وجذب المزيد من السياحة الوافدة إليها.