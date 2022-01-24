صحة جنوب سيناء: الكشف على 679 شخصا ضمن حياة كريمة

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، فى بيان اليوم، الإثنين، إن القافلة الطبية التى نظمتها المديرية بوادى فيران مدينة أبورديس وقعت الكشف الطبى على 436 مريضا، كما تم عمل تحويل 13 مريضا إلى مستشفى أبو رديس المركزى، لتوقيع الكشف الطبى عليهم على نفقة الدولة لاستخراج قرارات العلاج أو إجراء العمليات الجراحية.
وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم توقيع الكشف الطبى على 243 مريضا، وتحويل 6 مرضى إلى مستشفى أبو رديس المركزى خلال القافلة الطبية بوادى ميعر وأبو حجاب بمدينة طور سيناء بالمحافظة.
بدوره، أوضح الدكتور محمد قابل، مدير القوافل العلاجية بالمحافظة، أن تلك القوافل ضمت تخصصات "الباطنة - والجراحة - الأطفال - الجلدية - النساء والولادة- الأنف والأذن- الأسنان- تنظيم الأسرة" بالإضافة إلى عمل جميع التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.
وفى سياق آخر، أكد وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء استمرار الأعمال الإنشائية بمستشفى نويبع المركزى، على وتيرة سريعة فى ظل ظروف الطقس المتقلبة بالمحافظة، حيث يجرى استكمال صب أعمدة الأساس للمستشفى وسكن الفريق الطبى بالمستشفى الجديد، كما يجرى توريد مواد البناء لإكمال العمل بالأماكن التى تم اكتمال صب أساساتها.
يأتى ذلك فى ضوء مجهودات وزارة الصحة والسكان، وضمن رؤية مصر 2030 وتحت رعاية خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وضمن الاستعداد لتنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل على أرض محافظة جنوب سيناء، وضمن الأعمال الإنشائية وتطوير المبانى الصحية بالمحافظة؛ لخدمة أهالى مدن ووديان جنوب سيناء.
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