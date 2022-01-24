توقف حركة الملاحة فى كفر الشيخ لليوم الثانى على التوالى

جدة - نرمين السيد - أكدت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ برئاسة نصر عبد الهادى، استمرار توقف حركة الملاحة فى مياه البحر المتوسط لليوم الثانى على التوالى، حتى تحسن حالة الطقس.





وأوضحت غرفة العمليات - فى بيان اليوم الإثنين - أن المراكب رست بميناء البرلس والقرى المطلة على البحر المتوسط بقرى الجزيرة الخضراء بمطوبس وعلى شاطئ بحيرة البرلس. ووجه محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين الأجهزة المعنية ورؤساء المدن والقرى بالتعامل الفورى مع التغيرات التى تشهدها المحافظة فى الطقس على مدار اليوم، بالإضافة إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة؛ لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر. وشدد على مواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى، والكهرباء، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة. ‎وكلف نورالدين رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى وفرق الكهرباء وسائقى المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بالتواجد فى الشوارع على مدار الساعة والتعامل الفورى مع أى أمطار قد تسقط، كما وجه قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والرى والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بالتواجد جنباً إلى جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

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