الحكومة تصدر بيانا عن مساحات القمح

جدة - نرمين السيد - أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بيانا بشأن ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء بشأن تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالى.





وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن كل ذلك عار تمامًا عن الصحة، وأنه بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالى، مُوضحةً أنه تم زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3.5 مليون فدان، كما أن هذه المساحة قابلة للزيادة لأن هناك بعض المناطق يتم زراعة القمح فيها متأخراً، خلال الموسم الحالى، مقارنة بـ 3.418 مليون فدان خلال الموسم الماضى لعام 2021، وذلك بزيادة قدرها 82 ألف فدان، مُشيرةً إلى سعى الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من القمح واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكاً للمياه، وأعلى فى الإنتاجية، بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجى.

وفى سياق متصل، فإنه يتم استخدام عدد من الطرق والوسائل التكنولوجية الحديثة لأول مرة لتوعية مزارعى القمح، بإتباع التوصيات الفنية السلمية، والممارسات الجيدة فى الزراعة، لضمان وصول تلك التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية، فضلاً عن النشرات الإرشادية التى تعدها الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، والإدارة العامة للثقافة الزراعية، إلى أكبر عدد ممكن من المزارعين، كما أن هناك تواصل مستمر ودائم مع المزارعين على مستوى كافة محافظات الجمهورية، للاستماع إلى المشاكل التى تواجههم، وتذليل العقبات لهم، والعمل على حلها فى حينه، حيث تم تنفيذ عدد من التجميعات الإرشادية لمحصول القمح فى المحافظات المختلفة، تم خلالها تقديم خدمات الإرشاد وتوفير التقاوى وعمليات التسوية بالليزر والزراعة على مصاطب.