جدة - نرمين السيد - أعربت رئيس المجلس القومى للمرأة الدكتورة مايا مرسى عن فخرها وتقديرها للدور العظيم الذى يقوم به رجال ونساء الشرطة المصرية فى حماية الوطن والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيه، وتقديم أرواحهم ودماءهم فداء للوطن.





جاء ذلك خلال تهنئتها وأعضاء المجلس لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لعيد الشرطة المصرية. ووجهت مايا مرسى -فى بيان صحفى اليوم الإثنين - التحية والتقدير لأمهات وزوجات وبنات شهداء الشرطة البواسل، اللاتى فقدن أعز مايملكن حتى يظل الوطن عظيما قوياً صامداً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قومى المرأة يعرب عن تقديره لدور رجال ونساء الشرطة فى حماية الوطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.