حياة كريمة.. الكشف على 850 مواطنا بالمجان فى كفر الشيخ

وأوضحت وكيل الوزارة، فى بيان اليوم الإثنين، أن القافلة ضمت 8 عيادات لعدد من التخصصات (الباطنة والأطفال، تنظيم الأسرة والنساء، العظام، الجلدية، الرمد، الجراحة العامة، الأسنان، الأنف والأذن والمسالك)، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة.
من جانبه، قال الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، إنه تم توقيع الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ85 مواطنا، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية لـ111 مواطنا، وأشعة لـ 52 مواطنا، وعمل تقارير طبية لـ6 مواطنين، وتحويل 16 مواطنا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، فضلا عن صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان.
وأشار شنح إلى أنه تم تنظيم عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 636 زائرا، كما تلقى 182 مواطنا لقاح كورونا ضمن المبادرة الرئاسية (معًا نطمئن).
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