حياة كريمة.. الكشف على 850 مواطنا بالمجان فى كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه جرى الكشف على 850 مواطنا خلال القافلة الطبية التى نظمتها المديرية بقرية المجد التابعة لمركز الرياض، فضلا عن صرف العلاج بالمجان تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأوضحت وكيل الوزارة، فى بيان اليوم الإثنين، أن القافلة ضمت 8 عيادات لعدد من التخصصات (الباطنة والأطفال، تنظيم الأسرة والنساء، العظام، الجلدية، الرمد، الجراحة العامة، الأسنان، الأنف والأذن والمسالك)، إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة.

من جانبه، قال الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، إنه تم توقيع الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ85 مواطنا، بالإضافة إلى إجراء التحاليل الطبية لـ111 مواطنا، وأشعة لـ 52 مواطنا، وعمل تقارير طبية لـ6 مواطنين، وتحويل 16 مواطنا لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، فضلا عن صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان.

وأشار شنح إلى أنه تم تنظيم عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وخاصة فيروس كورونا المستجد حضرها 636 زائرا، كما تلقى 182 مواطنا لقاح كورونا ضمن المبادرة الرئاسية (معًا نطمئن).