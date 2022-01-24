عاجل- القوى العاملة تصدر بيانا بشأن إجازة عيد الشرطة للقطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير فى بيانها، أنه تقرر أن يكون الخميس الموافق 27 يناير 2022 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003؛ بمناسبة عيد الشرطة، وذلك بدلا من الثلاثاء الموافق 25 من يناير 2022

وقال وزير القوى العاملة فى بيان اليوم الإثنين، إنه "يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر".

جاء ذلك فى ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء والمتضمن أن يكون يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك بدلا من 25 يناير بمناسبة عيد الشرطة.