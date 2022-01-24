المفتى: عيد الشرطة ذكرى ملهمة للشعب تدعوه للعمل والكفاح

وقال مفتى الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم الاثنين: إن عيد الشرطة ذكرى ملهمة لكل الشعب المصرى، تدعوه للعمل والكفاح من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته، كما تدعوه للاصطفاف والتكاتف والتعاون مع رجال قواته المسلحة والشرطة؛ من أجل القضاء على قوى الإرهاب والشر التى لا تريد للوطن سوى الضعف والتشرذم ونشر الخراب والدمار فى كل مكان.
وأضاف مفتى الجمهورية: إن قوات الشرطة بكل أجهزتها تتحمل أمانة حماية الجبهة الداخلية المصرية بكل وطنية وشرف فى مواجهة جماعات الغدر والإرهاب والتطرف التى تسعى لنشر الخراب والدمار فى كل مكان.
وتابع فضيلة المفتى: تحية لرجال الشرطة البواسل ولشهداء الواجب الوطنى من رجال الشرطة الذين دفعوا أرواحهم ثمنًا لحماية تراب وطننا الغالى مصر.
وأوضح مفتى الجمهورية أن جموع الشعب المصرى كافة يقدرون جيدًا التضحيات الكبيرة التى يقوم بها رجال الجيش والشرطة البواسل فى السهر على حفظ أمن واستقرار الوطن فى مواجهة جماعات الغدر والإرهاب.
ودعا مفتى الجمهورية جميع أفراد الشعب المصرى إلى ضرورة مساندة الجهود والتضحيات الكبيرة التى يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية فى حروبهم المستمرة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية التى تسعى لنشر الفوضى والدمار فى كل مكان.
وتوجه فضيلة المفتى بالدعاء للمولى عز وجل أن يتغمد شهداء الجيش والشرطة الذين رووا بدمائهم الطاهرة تراب الوطن بموفور رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته.. وأن يحفظ مصرنا الغالية وأهلها بحفظه الجميل، وأن يُنعم دائمًا على وطننا بالأمن والأمان والاستقرار.
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