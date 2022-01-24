الصحف الكويتية تبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة

أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم /الاثنين/ تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال عيد الشرطة كما تناولت مطالبة مجلس الجامعة العربية برئاسة دولة الكويت دول العالم تصنيف جماعة الحوثي بالإرهابية .

ففي صحيفة "النهار"، وتحت عنوان "السيسي : قدرنا أن نعيش في وسط منطقة تتعارض فيها المصالح وتتشابك التوازنات"، قالت الصحيفة إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن قدر مصر أن تعيش وسط منطقة مضطربة كانت ولا تزال بؤرة الأحداث الدولية ، تتعارض فيها المصالح وتتشابك فيها التوازنات وتتغير فيها التحالفات، فما كان مستحيلا بالأمس أصبح ممكنا اليوم، ما كان من الثوابت في الماضي أضحى في الحاضر أمرا قابلا للتغيير، ولا سبيل أمامنا لمجابهة كل هذه الأمور إلا بوحدتنا وتماسكنا الوطني فبهما دون غيرها، نحافظ على ثوابتنا الوطنية التي لا تتدخل في شؤون الآخرين، ولا تقبل التفريط في حقوق المصريين هذا هو عهدنا، وتلك هي عقيدتنا التي لن نحيد عنها مهما بلغت التحديات ومهما كانت الصعوبات .

وفي صحيفة "الأنباء"، وتحت عنوان "السيسي في عيد الشرطة: غايتنا الحفاظ على بقاء الدولة وحفظ أمن وأمان المواطنين" سلطت الصحيفة الضوء على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي قال فيها إن الغاية الأسمى للدولة هي الحفاظ على بقائها وحفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطنين، وإن ذلك لن يتأتى إلا بوجود جهاز شرطة واع ومدرك لطبيعة وظيفته .

وفي صحيفة "الجريدة" وتحت عنوان "الجامعة العربية تدعو لتصنيف الحوثيين تنظيماً إرهابياً" أشارت الصحيفة إلى أنه في أعقاب مطالبات بإعادة تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثي على لائحة الإرهاب الأميركية؛ إثر هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة على العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأسبوع الماضي، تبنتها الجماعة، ولاقت إدانة واسعة عربياً وعالميا لاسيما من مجلس الأمن، طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، في اجتماع غير عادي عقد في مقر الجامعة بالقاهرة أمس، برئاسة الكويت، جميع دول العالم بتصنيف هذه الجماعة منظمة إرهابية.