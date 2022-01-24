قومي المرأة يهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ٧٠ لعيد الشرطة المصرية.

حيث عبرت الدكتورة مايا مرسي عن عميق فخرها وتقديرها للدور العظيم الذي يقوم به رجال ونساء الشرطة المصرية فى حماية الوطن والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيه ، وتقديم ارواحهم و دماءهم فداءاً للوطن .

كما وجهت رئيسة المجلس خالص التحية والتقدير الى أمهات وزوجات وبنات شهداء الشرطة البواسل، واللاتى فقدن أعز ما يملكن حتى يظل وطننا العظيم قوياً صامداً .

يذكر أن عيد الشرطة يعد تخليداً لتصدى رجال الشرطة البواسل بالإسماعيلية لقوات الاحتلال البريطاني دفاعاً عن الوطن .