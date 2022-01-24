رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية يفتتح المسح الصحي لبرنامج رحلة حامل للكشف...

الدكتور أحمد السبكي: افتتاح وتشغيل أول عيادة لطب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصي بالأقصر

الدكتور أحمد السبكي: نستهدف دعم برامج الرعاية الصحية للسيدات الحوامل

افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، فاعليات المسح الصحي الخاص ببرنامج رحلة حامل من مستشفى إيزيس بالأقصر، للتوعية بحمل وولادة آمنة للسيدات بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض والمشاكل الصحية التي تتعرض لها السيدات الحوامل طوال فترة الحمل ما يسبب تشوهات الأجنة ويؤثر سلبًا على صحة الأم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه بالتزامن مع انطلاق المسح تم افتتاح وتشغيل أول عيادة لطب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصي بمحافظة الأقصر.

وقال رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن وحدة طب الجنين بمستشفى إيزيس التخصصي هي أول وحدة من نوعها بالمستشفيات التابعة للهيئة بالأقصر، كما أن مستشفى إيزيس التخصصي هي أول مستشفى متخصص في أمراض النساء والتوليد ورعاية الأطفال المبتسرين في صعيد مصر.

وأضاف، تم تزويد الوحدة بأحدث التجهيزات الطبية، وتقدم العديد من الخدمات الطبية الجديدة للأم الحامل والجنين، ومنها الكشف المبكر عن تشوهات الأجنة، تشخيص الأمراض الوراثية في الأجنة، التشوهات الخلقية أو الجسدية مثل الشفة الأرنبية، مشاكل صمامات القلب، مشاكل في الجهاز العصبي، صغر حجم الجمجمة، تشوهات الهيكل العظمي أو التشوهات الناتجة عن الخلل الصبغي مثل متلازمة داون.

وتابع: أن منظومة التأمين الصحي الشامل توفر كافة الخدمات العلاجية بأعلى معايير قياسية مشيرًا إلى أن الهيئة تستهدف دعم وتعزيز الخدمات الصحية خاصة للسيدات الحوامل وهو ما دفعها إلى التوسع في توفير مزيد من الخدمات الطبية بمنشآتها الصحية لضمان مناخ صحي جيد للأم والجنين، سواء من خلال برنامج رحلة حامل أو اهتمام الهيئة شموليًا بخدمات ودعم برامج صحة المرأة.

ومن جانبه، قال الدكتور شريف، الرئيس التنفيذي لأحد الشركات بمجال صناعة الفيتامينات والمكملات الغذائية لصحة المرأة والأسرة، أن المسح سيكون بين السيدات الحوامل الذين يترددون على العيادات الخارجية بمستشفى إيزيس، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة في باقي محافظات الصعيد التي تم تطبيق التأمين الصحي الشامل بها، وتابع: يتم عمل المسح من خلال قياس نسبة الهيموجلوبين في الدم للكشف عن الأنيميا التي تؤثر على صحة الأم والجنين، كما يتم قياس الضغط الذي يتسبب في حالات تسمم الحمل، وهو من أخطر الأمراض التي تهدد حياة الأم والجنين مضيفًا أنه يدعم وبقوة مشروع التأمين الصحي الشامل الذى يدعمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتابع: كل سيدة تخضع للمسح لها كارت متابعة يتم فيه تدوين كافة البيانات لتسهيل مهمتها عند التردد مضيفًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقدم سبل العلاج والرعاية بأفضل البرتوكولات.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هبة يوسف، مدير تنمية الأعمال والسياحة العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن المسح الصحي لبرنامج رحلة حامل يستهدف الكشف على أكتر من 1000 سيدة بمستشفى إيزيس، وتابعت: بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة يتم العلاج حال وجود مشاكل صحية كما يتم المتابعة الكاملة طوال فترة الحمل، مضيفة أن الفترة المقبلة سيتم التوسع في المسوح الصحية الخاصة بالرعاية الصحية للمرأة.

وتابع: برنامج رحلة حامل الحلقات التوعوية تهدف إلى تعزيز الوعي لدى السيدات الحوامل لتوفير صحة أفضل للأم طوال فترة الحمل، بالإضافة إلى ضمان نمو سليم للجنين طوال شهور الحمل، وذلك وفق محتوى تفاعلي يرتكز على أحدث السبل لتقديم المعلومات الصحيحة، لافتًا إلى حرص الهيئة على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لنشر الحملات التوعوية لضمان الوصول إلى أكبر قدر من التوعية الصحية السليمة للمواطنين عامة، والمنتفعات بخدمات التأمين الصحي الشامل خاصة.