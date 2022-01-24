وزيرة التخطيط: تنفيذ 20 مشروعا رئيسيا بوزارة الثقافة بتكلفة ١.٣ مليار جنيه

/674648/وزيرة-التخطيط-تنفيذ-20-مشروعا-رئيسيا-بوزارة-الثقافة-بتكلفة-١٣-مليار-جنيه

أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الرؤية الاستراتيجية للثقافة تتمثل في تأسيس منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع تكون دافعة للنمو والتقدم، تفتح أمام المواطن المصري آفاقًا واسعة لتلقي العلم واكتساب المعرفة، والإدراك الواعي لتاريخه وتراثه الحضاري، وللقدرة على الاختيار الحر، وقبول الرأي والرأي الآخر، وذلك خلال استعراض الأهداف الرئيسة لخطة عام ۲۰۲۲/۲٠٢۱ فيما يخص قطاع الخدمات الثقافية.

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وقالت السعيد أن تلك الرؤية الاستراتيجية، فإن جهود التنمية الثقافية تهدف إلى ترسيخ قيم المواطنة وتعميق الولاء والانتماء للهوية المصرية، فضلًا عن الارتقاء بشتى المجالات الثقافية والفنية بصورة مبتكرة اعتمادًا على تنمية المواهب وقدرات المبدعين، مضيفه ذلك إلى جانب التوسع في الأنشطة الثقافية ونشرها بما يحقق لمصر الريادة على الخريطة الثقافية العالمية وتعزز قوتها الناعمة.

المشروعات المستهدفة للقطاع

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن أهم المشروعات المستهدفة للقطاع بخطة عام ۲۰۲۲/۲۱، موضحة أن الخطة الاستثمارية تتضمن عشرين مشروعًا رئيسيًا لعام ۲۰۲۲/۲۱، موزعة على الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الثقافة باعتمادات إجمالية قدرها نحو ١.٣ مليار جنيه. وحول الأهداف الرئيسة لخطة عام ۲۰۲۲/۲۱ في مجال الخدمات الثقافية أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقريرٍ لها أبرزها والتي تضمنت تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري وتعظيم دور المؤسسات الثقافية، وحماية التراث وتوثيقه، إضافة إلى دعم الإنتاج الثقافي في المجالات كافة لتكن الصناعات الثقافية مصدرًا للقوة الناعمة، وتقليص الفجوة الرقمية وزيادة الاعتماد على مصادر الإنترنت المفتوحة في ظل توجه الدولة لرقمنة جميع المحتويات.

تمكين الفئات الاجتماعية كافة من الوصول للمعرفة

أبرز الأهداف الرئيسية وفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تضمن تمكين الفئات الاجتماعية كافة من الوصول للمعرفة واكتسابها، من خلال التوسع في قصور الثقافة والمكتبات الثقافية المختلفة خاصة في المناطق النائية والمهمشة، بالإضافة إلى الانفتاح على العالم لاكتساب المعارف، والتوسع في نشاط الترجمة وطبع الكتب المختلفة بجميع اللغات، وتنمية قدرات المترجمين لفتح نوافذ المعرفة أمام القارئ المصري في كافة المجالات ولغاتها، مع الاهتمام بتحسين ثقافة وتوعية الطفل لتنمية المهارات والمواهب، مع التوسع في إنشاء بيوت الطفل بالمحافظات.

إنشاء وتطوير ۲۰ قصر ثقافة في ١٥ محافظة

وأوضح تقرير وزارة التخطيط أن الخطة تتضمن إنشاء وتطوير ۲۰ قصر ثقافة في ١٥ محافظة تتمثل قي محافظات أسوان، مطروح، قنا، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، المنيا، البحيرة، دمياط، البحر الأحمر، المنوفية، القليوبية، سوهاج، الفيوم، الغربية، فضلًا عن إنشاء وتطوير ۸ مسارح ثقافية في محافظات القاهرة والجيزة والمنيا وبني سويف، وإنشاء ۹ مكتبات عامة في محافظات القاهرة وأسوان وقنا، مع إنشاء وتطوير ۱۱ بيت ثقافة في محافظات الجيزة والبحيرة والدقهلية وأسوان وأسيوط وكفر الشيخ، وبني سويف وقنا، إلى جانب تطوير ثلاثة متاحف في محافظة القاهرة (سراي الجزيرة، قصر الفنون، نجيب محفوظ)، تقرير وزارة التخطيط أشار أيضا إلى إنجازات قطاع الخدمات الثقافية خلال الفترة من يوليو ۲۰۱۸ وحتى يونيو ۲۰۲۰، حيث تم تنفيذ عددًا من البرامج الفرعية التي تستهدف ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، لتشمل برامج تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع، وتطوير المؤسسات الثقافية، وبرامج نبذ التطرف، وتنمية ودعم الموهوبين والمبدعين، وتحقيق الريادة الثقافية، وحماية وتعزيز الثراث الثقافي.