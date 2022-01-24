/674655/نقابة-العاملين-بالبناء-والأخشاب-تهنئ-المصريين-بذكرى-عيد-الشرطة

تقدم مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، بخالص التهاني لجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الشرطة المصرية وأبنائها البواسل الذين قدموا وما زالوا يقدمون كل غال ونفيس من أجل أمن الوطن واستقرار وسلامة أراضيه.

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وقالت النقابة في بيان لها اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة: حقق أبطال الشرطة المدنية العديد من البطولات سواء في مواجهة العدو الغاشم، وكان لهم دور كبير إلى جانب القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب والقوى الظلامية التي سعت لإثارة الفوضى في البلاد.

عبد المنعم الجمل: عمال مصر يقدرون دور رجال الأمن في تحقيق الاستقرار

وأكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، أنه ونحن نحتفل بذكرى عيد الشرطة يجب الإشارة إلى التطور الهائل الذي تشهده في الدور الخدمي الذي تقوم به إلى جانب دورها الرئيسي في إرساء الأمن والاستقرار بالبلاد.

وأشار الجمل، إلى الدور البارز والتطور التكنولوجي الهائل في الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تسهل الإجراءات في إنهاء الأوراق، فضلا عن الدور المجتمعي لخدمة أبناء الشعب المصري.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، أن عمال مصر يقدرون الدور والمجهود الكبير الذي تقوم به الشرطة من تحقيق الأمن والاستقرار، قائلا: تحقيق الأمن هو السبيل لاستقرار كافة الأوضاع.

وقال: بدون أمن لن يكون هناك استثمارات، وبدون أمن لن نستطيع الوصول إلى هذا المستوى الاقتصادي الذي نال ثقة وتقدير كل المؤسسات الدولية، مختتما: تحية لكل رجال الشرطة المصرية، وتحية لكل شهدائنا الأبرار الذي أفنوا حياتهم فداء لهذا الوطن الغالي.

رئيس البرلمان يهنيء السيسي بعيد الشرطة السبعين

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

وفي هذا السياق، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، قائلًا في نص البرقية :"يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، أن أرسل إليكم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني بهذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذودًا عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذي حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"لقد وقفتم يا سيادة الرئيس مع الشعب في فترة وَلـّـْـت، نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر، فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، وحفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده".