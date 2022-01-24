/674667/الأرصاد-ابتداءا-من-الأربعاء-أمطار-غزيرة-ورعدية-وثلوج-وانخفاض-بدرجات-الحرارة

تشهد المحافظات المصرية خلال الايام القليلة المقبلة حالة من الطقس السئ على كافة الانحاء نتيجة لتعرض البلاد لمنخفض جوي قادم من منطقة اوربا الشرقية، حيث أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الأربعاء 26 يناير إلى الخميس 27 يناير، ستشهد مصر انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوته الشدة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

دوت الخليج

وقالت هيئة الارصاد أنه من المتوقع أن يشهد يوم الأربعاء 26 يناير 2022 أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد يصاحبها حبات البرد على فترات متقطعة، أيضا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة، كما تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى

وأشارت الى انه من المتوقع ان يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، كما أشارت الى احتمالية اضطراب الملاحة على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60 : 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 5 أمتار، أيضا اضطراب الملاحة على البحر الاحمر وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2.5: 3.5 متر.

انخفاض فى درجات الحرارة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفت عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الاثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء كما تتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجة مئوية.