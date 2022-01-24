/674652/أحمد-فرحات-يصدر-رواية-يونس-الروح-والجسد-في-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب

رواية أحمد فرحات يونس الروح والجسد

وتدور رواية أحمد فرحات يونس الروح والجسد، في عالم الخيال والإثارة والتشويق، حول شاب يُدعى يونس وهو طالب في أخر عام له في الجامعة، يحاول البحث عن ذاته في عالم آخر، وذلك من خلال عملية يُجريها وهي الإسقاط النجمي، ويقوم بهذه العملية بالتعاون مع أستاذته في الجامعة.

يسافر "يونس"، بروحه عن طريق الإسقاط النجمي في رحلة إلى عصور فرعونية مختلفة إلى أن يصطدم بالكارثة "الماشيخ" لتنقلب الأحداث كلها حتى يكاد أن ينتهي العالم لولا "منجية".

رواية يونس الروح والجسد

ويحاول أحمد فرحات في رواية يونس الروح والجسد أن يضع بعض الرموز من خلال الأحداث التي تربط بين أحداث حقيقية حدثت بالفعل أو أقاويل لم نتأكد من صحتها حتى اليوم، بهدف تسليط الضوء عليها وإعادة التفكير فيها وفي التاريخ الذي يعيد نفسه بأحداثه، حسب وجهة نظر الكاتب.

غلاف وبرومو رواية يونس الروح والجسد

وكتب أحمد فرحات مؤلف رواية يونس الروح والجسد على ظهر غلاف الكتاب: "العقل يقظ لكن الجسد نائم".. حتى يشعر بصوت أنفاس عالية تحوم في الغرفة وأصوات حركة من حوله، ثم يشعر بشيئًا ثقيلًا فوق جسده وأنفاس تقترب من وجهه فيفتح عينيه ليجد شبح الجاثوم أمامه تتساقط قطرات الدم من بين انيابه الكبيرة فيحاول أن يستيقظ ولكنه يجد نفسه مخنوقًا وعاجزًا عن الكلام والحركة، محاولًا ترتيل بعض آيات القرآن من سور "الفلق والناس والإخلاص".

معرض الكتاب

كشفت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، عن بدء حجز تذاكر دخول الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الكترونيا والتي تأتي تحت شعار هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، حيث تحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.