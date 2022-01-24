دوت الخليج يكشف حقيقة حصول حمو بيكا وحسن شاكوش على تصريح نقابة المهن الموسيقية للغناء؟

/674653/تحيا-مصر-يكشف-حقيقة-حصول-حمو-بيكا-وحسن-شاكوش-على-تصريح-نقابة-المهن-الموسيقية-للغناء

أُثير الجدل خلال هذه الفترة بسبب مشكلة نقابة المهن الموسيقية مع مطربي المهرجانات، ومنع العديد منهم من الغناء إلا بعد تجاوز اختبارات نقابة المهن الموسيقية، وصرح الوكيل الأول لنقابة المهن الموسيقية محمد أبو اليزيد العديد من التصريحات بشأن هذه الأزمة وخصوصًا أزمة المطرب مصطفى عنبة.

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تصريحات الوكيل الأول لنقابة المهن الموسيقية وذلك خلال السطور القادمة.

الوكيل الأول لنقابة المهن الموسيقية يرد

صرح الوكيل اأول لنقابة المهن الموسيقية محمد أبو اليزيد لموقع “دوت الخليج” عن مستجدات حول أزمة النقابة مع مطربي المهرجانات، حيث قال: ”مفيش حاجة أسمها مغني مهرجانات، احنا في النقابة بنمتحن غنا شعبي، مبناخدش الكلام ده اسمه غنا شعبي، اللي بيعرف يغني شعبي بيعدي من اختبارات النقابة”.

وأردف بشأن أزمة مصطفى عنبة: ”عدى من اختبارات الغناء الشعبي وليس المهرجانات، وبقى اسمه مصطفى عناب”.

وتابع بشأن تصريح النقابة لعنبه: ”هو حصل على تصريح سنوي فقط وليس كارنية النقابة ويندرج تحت مغنيين الراب”.

النقابة تنجح فى وضع المهرجانات تحت الميكروسكوب

خلال الفترة الماضية نجت ناقبة المهن الموسيقية فى وضع الخطوط لمنع أنتشار كلامات المهرجانات "الغير لأئقة"، بعد أنتشارها بسبب أعتماد مطربى المهرجانات على منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب" بتنزيل أغانيهم.

وتلقى مؤدي المهرجانات حمو بيكا ، صدمة كبيرة بعد فشل أغنيته الجديدة " مهرجان ضحكتها مزيكا " التي طرحها على يوتيوب.

ولم يجد مهرجان حمو بيكا أي مشاهدات أو تفاعلات من جمهور المهرجانات على الرغم من وجود 4 ملايين مشترك على القناة الرسمية لحمو بيكا على موقع يوتيوب.

اعتذار حمو بيكا لهاني شاكر

من جانبه، تعددت الخلافات بين مطرب المهرجانات حمو بيكا والفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية في الأونة الأخيرة، وبين المنع والتصريح للعديد من المطربين، زادت الخلافات وتفاعل معها الكثيرين وكانت حديث الساعة.

قدم مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا اعتذاره من نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وذلك قبل ساعات قليلة من إحتفالات رأس السنة، وتمني حمو بيكا منه أن يعتيره إبناء من أبنائه.

وقام بتوجيه رسالة لهاني شاكر عبر صفحته الرسمية علي موقع "فيسبوك" قائلاً: "الأستاذ هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وأمير الغناء العربي بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني، وأستسمح حضرتك تقبل اعتذاري أنت وكل أساتذتي في النقابة، أنا مكنتش طالب أكتر من إني أشتغل، ومش طالب أكتر من التصريح السنوي، لأني عايز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي". مردفاً:" أتمنى تقبل اعتذاري وتعتبرني أبن من أبنائك".

ولم تكن هذه المرة الأولي التي يعتذر فيها حمو بيكا إلي نقابة المهن الموسيقي، حيث أن له تاريخ كامل من الاعتذارات للنقابة ونعرضها لكم فيما يأتي.