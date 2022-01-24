"علاء قريطم" يهنيء رجال الشرطة بعيدهم الـ70 :"سيظل دوره رادع لكل المجرمين والإرهابيين"«فيديو»

/674659/علاء-قريطم-يهنيء-رجال-الشرطة-بعيدهم-الـ70-سيظل-دوره-رادع-لكل-المجرمين-والإرهابيينفيديو

وجه النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، التحية إلى رئيس الجمهورية وجهاز وزارة الداخلية، تزامنًا مع احتفال عيد الشرطة بعيدها السبعين، والذي شهده الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالاته أمس الأحد بمقر أكاديمية الشرطة، وسط حضور عدد من الوزراء والمسوؤلين والشخصيات العامة.

دوت الخليج

وقال "قريطم" في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" :"نهنأ جهاز الشرطة والأمن المصري الذي مر بأوقات عصيبة ولم يغيره شيء وكان على منهجه هو الدوةلة المصرية وحمايتها، واستمر جهاز الشركة إلى الأن على قوته وسيظل محافظًا على تحقيق الأمن والآمان للمواطنين"، مؤكدًا على أن دور جهاز الداخلية سيظل رادع لكل المجرمين والإرهابيين، دون تغيير لهويته الوطنية القوية.

وأضاف "قريطم" :"السيسي دعم الجهاز الأمني الداخلي والخارجي، ونرى الآن تطوير شامل للجهاز والمنظومة كلها لكي تواكب ما تسير نحوه مصر تزامنًا مع التطور في العالم كله، والخدمات المقدمة للمواطنين من جهاز الداخلية شهدت تطور شامل وتسهيل للإجراءات المتبعة للحصول على هذه الخدمات".

السيسي يشهد حفل الشرطة بعيدها الـ70

هذا وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الأحد، فاعليات احتفال جهاز الداخلية بالعيد السبعين للشرطة المصرية، بمقر أكاديمية الشرطة، وسط حضور عدد كبير من الوزراء، والمسؤولين، والشخصيات العامة.

وخلال الحفل، كم الرئيس السيسي عدد من الضباط المتميزين بجهاز الداخلية، وكذلك قام سيادته بتكريم أُسر الشهداء والمصابين من أبناء جهاز الشرطة.

السيسي يوجه الشكر لجهاز الداخلية في عيده الـ70

وقال "السيسي" خلال كلمته بالحفل :"قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مع حلول يوم الخامس والعشرين من يناير كل عام تهب علينا نسمات العزة والوطنية حينما نستعيدج ذكرى عيزيزة وغالية على قلب ووجدان كل مصري، طالت معها صياحات الحرية والاستقلال الوطني، في ذلك اليوم من عام 1952 كان هناك طليعة من أبناء مصر الشرفاء على موعد منعه المجد، لتتحاكى وتتفاخر بهم الأجيال المصرية، فقد أثبت ر جال الشرطة في ذلك اليوم أن الدفاع عهن الأوطان ليس مرهون بامتلك الهعدو والأعداد، إنما مرهون بعقيدةو الرجال الراسخة في قلوبهم".