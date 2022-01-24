/674665/بتعرض-للتنمر-وحلمي-الوصول-للعالمية-أول-مدربة-في-صعيد-مصر-تكشف-كواليس-رحلتها

أكدت ميرنا سعيد، مدرب عام نادي شباب الفشن، أنها لم تتولى الإدارة الفنية للفريق كما أشيع خلال الفترة الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات عبر بث مباشر لموقع "دوت الخليج" "أنا أول لاعبة في محافظة بني سويف وأمارس كرة القدم منذ الصغر، وبدأت مع أندية كثيرة أبرزها وادي دجلة، وانضممت لمنتخب مصر في عام 2014".

وتابعت "أبلغ من العمر 25 عاما، ومتزوجة ولدى بنت واحدة وهي مكة، وعائلتي تشجعني على ممارسة كرة القدم بشكل مستمر، وتواجدت في أكاديمية الزمالك ببني سويف وتوليت قيادة أحد فرق قطاع الشباب".

وواصلت "اهتمامي بالتدريب بدأ من نادي الزمالك وكانت هناك عروض من جانب المقاولون العرب للتواجد معهم خلال الفترة الحالية، والجميع كان يعرف ويريد التعرف على ميرنا سعيد".

أول لاعبة في محافظة بني سويف

وأكملت "أتواجد كمدرب عام في نادي شبان الفشن، وبعد العمل في نادي الزمالك تواجد مع أكاديمية صناع النجوم ثم المقاولون العرب وأكثر من نادي وأكاديمية".

وأردفت "لم يحدث أي أزمات مع أحمد رمضان المدير الفني للفريق، وأتواجد في الأسكور الخاص بالفريق، واشكر توني عثمان مدير نادي الشبان المسلمين، ولم اسمع أي حديث من المدير الفني".

واختتمت "تعرضت للتنمر في أكثر من مرة، وهناك أحاديث بأن إزاي أقوم بتدريب الأولاد والتواجد داخل الصعيد صعب للغاية، ولدي حلم كبير اريد الوصول إليه وأتجاهل التنمر وأركز فقط في عملي، ولو ركزت مع كلام الناس هتعب كتير، ولما بدخل البيت بنسي التدريب نهائيا، وزوجي يدعمني بشكل متسمر وعائلتي أيضا واشكرهم على هذا الدعم".

ميرنا سعيد تنفي ما تم تداوله كونها مدير فني لفريق الفشن

أكد احمد رمضان المدير الفني لفريق الفشن الرياضي جنوب محافظة بني سويف ، أنه المدير الفني للفريق وميرنا سعيد طلبت مني الوقوف على الخط فقط ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كما اكدت المدربة كلام احمد رمضان و أنها غير مسؤولة عن وصفها مدير فني من قبل الإعلام وبعض المواقع .

ميرنا سعيد تنفي ما تم تداوله كونها مدير فني لفريق الفشن

حيث نفى أحمد رمضان، المدير الفني لشبان الفشن بالقسم الرابع ببني سويف، جملة وتفصيلًا لما تم تداوله في العديد من وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بأن المدربة ميرنا سعيد هى التي تشغل منصب المدير الفني لشبان الفشن، مؤكدًا أنه الوحيد الذي يشغل منصب المدير الفني.

وأضاف رمضان، أن ميرنا مدربة واعدة ولها مستقبل، وطلبت منه الوقوف على الخط أثناء مباراة إهناسيا للتصوير من قبل الإعلاميين، فوافقت من أجل مساندتها والوقوف بجانبها، حيث أنها ليس لها صفة رسمية بالجهاز الفني.

ميرنا سعيد

ومن جانبها، أكدت ميرنا سعيد، أنها ليست مدير فني لشبان الفشن، ولكن تشغل منصب المدرب العام مع الكابتن أحمد رمضان المدير الفني.

واختتمت المدربة، أنها غير مسؤولة عن وصفها من قبل الإعلام أنها المدير الفني، ولكن منصبها بالجهاز الفني لشبان الفشن هو المدرب العام، وتتواجد في اسكور المباريات تحت هذا المسمى منذ بداية الموسم.

مشيرا إلى أنه لا يسمح بتواجد أى شخص على الخط دون وجوده باسكور المباراة وهذا ما تفعله المدربه فقط فهي ليست مدير فني كما تداول ذلك بعض المواقع .