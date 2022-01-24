/674668/في-عيد-الشرطة-وذكرى-يناير--النائب-عادل-عبدالفضيل-يهني-الرئيس-ووزير-الداخلية

يتقدم النائب عادل عبدالفضيل ،رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك بالتهنئة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وجميع رجال الشرطة البواسل بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ70 ،والذكرى الـ11 لثورة الخامس والعشرين من يناير.

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وأضاف عبدالفضيل: نتذكر شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، منذ 70 عاما، خلال مواجهة الاحتلال الإنجليزى وكذلك خروج الشعب المصري في 25 يناير مطالبا بحقوقه المشروعة،في ثورة إختطفتها الجماعة الإرهابية ، حتى جاءت ثورة 30 يونيه 2013 بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعيدها إلى مسارها الصحيح ،وتتبنى مطالبها، وهذا ما ينفذ الأن على أرض الواقع من نهضة تنموية وحياة كريمة غير مسبوقة.

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وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدًا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.

وفي هذا السياق، بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول ذكرى عيد الشرطة المجيد، قائلًا في نص البرقية :"يطيب لى ونحن نحتفى بإحياء ذكرى عيد الشرطة المجيد، الذي يتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير، أن أرسل إليكم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس النواب، بخالص التهاني بهذه المناسبة الجليلة التي نتذكر فيها شهداء الشرطة الأبرار الذين رووا بدمائهم الذكية تراب مصر الطاهر، ذودًا عن حياض الوطن ضد الاحتلال الإنجليزى، والذين تواصل عطاؤهم حتى الأمس القريب، فلم يبخلوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، ضد جماعات ظلامية تريد تحويل الوطن إلى بحر من الدماء والأشلاء، وإعادته للجاهلية الأولى، تلتحف بعباءة الإسلام الذي حرم سفك الدماء بغير حق، والإسلام منهم براء".

وأضاف رئيس مجلس النواب :"لقد وقفتم يا سيادة الرئيس مع الشعب في فترة وَلـّـْـت، نزل فيها الجهل وكثر فيها الهرج، تسدون عنه مطالع الفتن، وأدركتم بحسكم الوطنى، منذ أن توليتم قيادة مصر، أن خطابكم يجب أن يكون لشعب مصر وأن قراركم يجب أن يقاس بمصلحة مصر، فكان أن أعطيت جهدك لإعادة بناء مصر، فسر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، وحفظ الله مصر ووقى شعبها وأيدكم بنصر من عنده".