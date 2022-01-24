/674669/النائب-محمد-أبو-هيملة-يوافق-على-مشروع-قانون-المنشأت-الفندقية-والسياحية-خطوة-هامة
وافق النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة برلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالبرلمان، على مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، خلال مناقشته بمجلس النواب، قائلًا :"القانون الحالي من 1 لسنة 1973 مر عليه أكثر من 50 سنة، وأصبح لا يفي بالغرض، في ظل إدراكنا جميعًا بأهمية السياحة بالتزامن مع تأثير جائحة كورونا على الحركة السياحية حول العالم".
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وأضاف "أبو هميلة" خلال كلمته في جلسة مناقشة مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية بمجلس النواب :"أن مشروع القانون المنظور أمام البرلمان قانون ىهام يحقق أهداف كثيرة، أهمها فك التشابك القائم بين وزارة السياحة ووزارة الإدارة المحلية والمحافظات في علمليات التراخصي التي كانت تشهد أزمات كبيرة عند أي عملية تراخيص لأي منشآة فندقية كبيرة كانت أو صغيرة".
إجراءات التراخيص
وتابع رئيس الهيئة حزب الشعب الجمهوري :"القانون يسر عملية إجراء واستخراج التراخيص، ويؤكد على ويادة الموارد في قطاع السياحة بشكل عام، كما أن تشكيل لجنة وزارية تختص بالأمر هو إجراء هام جدًا وسيعود بالنفع والمردود الإيجابي على العملية السياحية بمرتها".
برلمانية الشعب الجمهوري توافق على مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية
واختتم النائب محمد أبو هملية، كلمته في الجلسة قائلًا :"لجميع ما ذكرته من أهمية وحاجة ملحة للقانون، فإن برلمانية حزب الشعب الجمهوري توافق على مشروع القانون امقترح، ومحل النقاش".
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