/674670/نيفين-الكاتب-تطالب-بالاهتمام-بالسياحة-الدينية-والعلاجية-في-مصر-لجذب-السائحين

أشادت النائبة نيفين الكاتب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود وزير الآثار خالد العناني لما يقوم به من جهد واضح في تطوير منظومة السياحة، مضيفة اننا بحاجة الي تسليط الضوء علي السياحة الدينية لما لها من اهمية كبري وجذب لأكبر عدد من السائحين من مختلف الجنيسات.

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وأضافت الكاتب، خلال كلمتها بالجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، أن هناك قناة دولية اعلامية تخاطب العالم اجمع بالمناطق السياحية في كل دول العالم، موضحا انه علينا ان نقوم بمثل هذا الدور لتسليط الضوء علي المعالم السياحية الموجودة في مصر، مؤكدة ان هذا القانون من شأنه زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، بجانب - تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة وغيره من المميزات.

وأشارت الكاتب الي ضرورة الاهتمام بالسياحة العلاجية التي لها جمهور كبير ، موضحة ان القائمين علي السياحة عليهم ان يدركوا أهمية السياحة وتنوعها وفائدتها الكبري كمصدر رئيسي للدخل، معلنة موافقتها على مشروع القانون.

نيفين الكاتب تطالب بالاهتمام بالسياحة الدينية والعلاجية في مصر لجذب السائحين

وشدد عضو لجنة الصناعة لابد ان يكون هناك ضوابط صارمة في هذا المجال ، حتي يعرف السائح أن مصر بلد الأمن والأمان وأن يكون علي ثقة أنه لا يوجد أي مضايقات يتعرض لها خلال وجود في مصر، قائلة: هذا الشعور سيجعله ينقل الي بلده عظمة وحضارة والأمان الموجود بمصر.

وجاءت فلسفة الاقانون، أنه في إطار الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بمختلف أنواعها، جاءت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة، بتيسير اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى ، فارتُؤي إعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والإجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية عن طريق وزارة السياحة فيما يطلق عليه "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية